Первая леди Украины Елена Зеленская надела для посещения мечети шейха Зайда в Абу-Даби одежду, похожую на абайю — традиционное женское платье в ОАЭ. Фотографию она опубликовала на своей странице в Facebook 14 февраля

«В этом году мы планируем расширить географию украиноязычных аудиогидов и на ОАЭ. Поэтому я очень хотела увидеть воочию Лувр Абу-Даби и одну из крупнейших мечетей мира — Большую мечеть шейха Заида. Планируем уже в ближайшее время начать работу над аудиогидами для этих культурных памятников», — написала Зеленская.

«Своих детей бы так кормили»: Зеленская разозлила украинцев © пресс-служба президента Украины Владимир и Елена Зеленские посетили захоронение первого президента и основателя ОАЭ шейха Заида Аль Нахайяна рядом с мечетью и расписались в Книге почетных гостей.

На фото видно, что мечеть первая леди посещала в наряде, похожем на длинное традиционное арабское женское платье с рукавами, предназначенное для ношения в общественных местах. Отличалось оно тем, что вместо традиционного черного было бордового цвета, а также обшито орнаментами, присущими украинским вышиванкам.

В комментариях подписчики одобрили выбранный наряд: «Елена что ни наденет, ей хорошо!», «Вы наша гордость», «Красавчики наши» и др.

Рабочий визит украинского президента в ОАЭ совпал со Днем влюбленных. В воскресенье, 14 февраля, Зеленская встретилась с министром культуры и молодежи Нурой бинт Мухаммед Аль Кааби и предложила проводить недели украинского кино.

Зеленский в этот день переговорил с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном.