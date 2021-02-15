Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что посла Украины в Китае Сергея Камышева, который скончался 14 февраля, «терроризировали» увольнением. Он сообщил об этом на своей странице в Facebook 14 февраля

Умер посол Украины в Китае © cca.com.ua

«Умер мой хороший товарищ Сергей Камышев. Честный, профессиональный, искренний. Легенда дипломатии. Дважды посол Украины в Китае. Последние полгода один пи***ас терроризировал его увольнением, потому что "человек Богдана"», — написал Богдан.

Он не назвал имени того, кто грозил дипломату увольнением, но пообещал, что этот человек «будет сидеть».

Камышев был главой Посольства Украины в Пекине в период с 2004 по 2009 год. Президент Украины Владимир Зеленский в октябре 2019 года принял решение снова назначить Камышева на эту должность.