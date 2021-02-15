Ранее МИД Украины сообщил о смерти Камышева в возрасте 64 лет. По данным СМИ, посол скончался от обширного инфаркта.
«Умер мой хороший товарищ Сергей Камышев. Честный, профессиональный, искренний. Легенда дипломатии. Дважды посол Украины в Китае. Последние полгода один пи***ас терроризировал его увольнением, потому что "человек Богдана"», — написал Богдан.
Он не назвал имени того, кто грозил дипломату увольнением, но пообещал, что этот человек «будет сидеть».
Камышев был главой Посольства Украины в Пекине в период с 2004 по 2009 год. Президент Украины Владимир Зеленский в октябре 2019 года принял решение снова назначить Камышева на эту должность.