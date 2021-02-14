Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль удобен команде президента Владимира Зеленского, но при необходимости его безболезненно сменят. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал киевский писатель Игорь Лесев

По словам Лесева, Шмыгаль не имеет собственного политического веса и по первому звонку бежит отчитываться в Офис президента.

Кабмин заморозит Украину. Как Шмыгаль обманул мэров городов © Украина.ру/Стрингер

«Если захотят протолкнуть своего соросеныша и будут в этом настырны, сделают это. Ну и если социальное напряжение со всеми тарифами и прочими просчетами выйдет за рамки допустимого, Шмыгаля также безболезненно поменяют. Он никому не интересен», — сказал Лесев.

В то же время, добавил эксперт, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков способен проявлять собственную позицию и метит в самостоятельные игроки. В частности, он отказался поддержать введение президентом Украины Владимиром Зеленским санкций против трех оппозиционных телеканалов. Но и ему, по мнению Лесева, грозит отставка, поскольку «в Офисе он точно не свой».

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Согласно соцопросу, проведенному в январе, большинство респондентов высказалось за отставку правительства премьера Дениса Шмыгаля из-за поднятия жилищно-коммунальных тарифов.