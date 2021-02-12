Решающий выбор «бить горшки» с партией Медведчука принял не Зеленский, а Госдеп США. отмашка Штатов развязала весь этот маховик информационной атаки против ОПЗЖ, вылившийся в закрытие каналов. Но еще раз, это решение не Зеленского, а решение США, считает киевский писатель Игорь Лесев

В настоящее время основная политическая борьба на Украине развернулась между провластной партией «Слуга народа» и Оппозиционной партией- За жизнь» (ОПЗЖ). При этом, во время предвыборной кампании неформальный лидер «СН» Владимир Зеленский постоянно говорил, что главным противником для него и возглавляемой тогда им политсилы были Петр Порошенко и его окружения (тогда Блок Петра Порошенко).

-Игорь, как вы считаете, почему произошли такие кардинальные политические изменения?

— «Политическая борьба» в украинских реалиях — понятие достаточно условное. У «слуг» под контролем вся вертикаль власти в стране, а у ОПЗЖ аж 44 депутата в Раде. Приблизительно столько же у КПРФ в Думе России. Но вы же по-настоящему не думаете, что коммунисты ведут какую-то реальную «политическую борьбу» с вертикалью Путина?

ОПЗЖ в Украине по степени влиятельности (только по ней) можно сравнить с «навальнятами» в России. И тех, и тех, поддерживает значительная часть общества. И у тех, и у тех есть явные зарубежные симпатизанты (США и Европа у либералов РФ и, соответственно, Россия у ОПЗЖ). Но критической массы не хватает, чтобы эту поддержку реализовать в победу на выборах.

К тому же, нужно понимать, что рост рейтинга ОПЗЖ обусловлен не деятельностью партии Бойко-Медведчука, а уникальным предательством своих избирателей Зеленским. Президент по факту продолжает гуманитарную повестку Порошенко, только руководствуется не собственными националистическими соображениями — у него их как раз не хватает в любой сфере, — а выполняет все директивы посольства США.

Собственно, демонстративная ликвидация субъектности страны стала во многом тем катализатором, который привел, с одной стороны, к падению рейтинга СН, а с другой — к росту других оппозиционных сил. И это не только ОПЗЖ. Подтянулись также и «Евросолидарность» Порошенко, и «Батькивщина» Тимошенко.

Но в то, что ОПЗЖ ведет какую-то реальную борьбу за власть с Зеленским — это необоснованная иллюзия. Зюганов или Жириновский имеют такие же шансы перехватить власть у Путина, как и ОПЗЖ у Зеленского.

-Как вы считаете, почему именно против Медведчука так категорически настроен президент Украины?

— Тут нужно разделять две вещи — Зеленского и его настрой. Зеленский — человек некомпетентный по всем базовым направлениям внешней и внутренней политики. У него никогда не было своей авторской позиции по куче ключевых конфликтов и проблем. В том числе, и по Медведчуку. В 2019 году у Зеленского претензий к Медведучку было не больше, чем к Кадырову.

Другое дело, что имя «Медведчук» в националистической среде Украины демонизировано до уровня «Путин-2». Есть Сатана-Путин, а Медведчук его темный рыцарь на просторах Украины. А Зеленский, как идеологически пустой человек, за эти полтора года полностью проникся повесткой своего предшественника. Только если тот же Порошенко от наличия такого вот Медведчука умел извлекать политическую выгоду, то Зеленский эмоционирует на все натурально.

Но все же решающий выбор «бить горшки» с партией Медведчука принял не Зеленский, а Госдеп США. Там, как и в России, существуют схожие иллюзии, мол, если растет рейтинг ОПЗЖ, и он даже перегнал рейтинг «слуг», то те могут прийти в итоге к власти. В итоге, отмашка Штатов развязала весь этот маховик информационной атаки против ОПЗЖ, вылившийся в закрытие каналов. Но еще раз, это решение не Зеленского, а решение США.

-В настоящее время появилась информация о возможной смене премьер-министра и даже спикера парламента (члена команды президента Зеленского). Как вы считаете, насколько реальны эти отставки в настоящий момент?

— Вполне реальные. Премьер-министр Шмыгаль не имеет никакого собственного политического веса. Он, как и ранее Гончарук, был найден буквально на помойке. Никто в Украине в широкой тусовке не знал о существовании этих персонажей.

Но опять же, нужно разделять перспективы Шмыгаля и спикера Рады Разумкова. Шмыгаль — это «Чего Изволите?». Он по первому звонку бежит в Офис президента и отчитывается перед его клерками. Такой удобен команде Зеленского. Поэтому, будущее Шмыгаля во многом зависит от Госдепа. Если захотят протолкнуть своего соросеныша и будут в этом настырны — сделают это. Ну и если социальное напряжение со всеми тарифами и прочими просчетами выйдет за рамки допустимого, Шмыгаля также безболезненно поменяют. Он никому не интересен.

С Разумковым ситуацию иная. Он проявляет внутреннюю фронду и вообще, один из немногих, кто еще помнит избирательную программу партии «Слуги народа». Последней каплей было его «особая позиция» по закрытию телеканалов Медведчука. Он один из всего СНБО воздержался против этого откровенно незаконного решения. Это показывает, что у него есть амбиции и он метит в самостоятельные игроки.

Другое дело, что пока поменять Разумкова в Раде возможности нет. «Слуги» даже бывшего топ-менеджера «Нефтегаза» Витренко — новой креатуры Зеленского — два раза подряд в Кабмин Шмыгаля протолкнуть не могут. Снять с кондачка Разумкова, тем более, не получится. Но тихая разведка уже идет. Разумков в Офисе точно не свой и с ним когда-то придется попрощаться. Но это произойдет не в ближайшее время.

- Возможно ли, что премьером страны будет предложено стать Петру Порошенко, как об этом недавно заявил Александр Турчинов?

— Однозначно, нет. Да, Зеленский уже стал Порошенко по всем позициям, а в некоторых, как закрытие тех же оппозиционных телеканалов, или закрытие всех русскоязычных школ на Украине, его даже переплюнул. Но переняв всю повестку Порошенко, окружение Зеленского по-прежнему продолжает неистово воевать с командой экс-президента. Они как два конкурирующих конструкторских бюро, разрабатывающих чертовски схожие изделия. Разница непринципиальная только для непричастных. Но те конкретные люди, которые сейчас сидят на потоках, очень болезненно реагируют друг на друга. У Порошенко обижены на «выскочек», а «выскочки» не хотят потерять то, до чего так неожиданно дорвались.

К тому же, союз Зеленского и Порошенко — это обрушение рейтингов двоих. Для Зеленского это будет просто катастрофа. В 2019-м ведь голосовали не за «курс Зеленского» — не было и нет у него никакого курса, — а против курса Порошенко. Поэтому, на такой союз они не пойдут. Да и для Порошенко это будет означать конец доминирования в националистической нише. Хотя сам Порошенко, естественно, бы не отказался от кресла премьера. И заявление Турчинова — это как раз озвучивание подобной его хотелки. Но должно произойти нечто тектоническое, чтобы премьером при Зеленском стал Порошенко.

- Как вы оцениваете работу команды Зеленского, если ее сравнить с командой Порошенко? Кто более эффективен, целеустремлен, органичен для Украины?

— Чтобы оценивать что угодно — надо понимать критерии этого оценивания. Как вы, например, оцениваете работу космодрома Восточный? Или как вы оцениваете эффективность строительства подводных лодок на «Адмиралтейских верфях»? Это вопросы из того же порядка.

Украинцы проголосовали за Зеленского по одному базовому критерию — чтобы он не был Порошенко. А он уже стал как Порошенко. Вот и вся его «эффективность». Это же касается работы его команды. Никто здесь не знает и не понимает, что эта команда строит. Более того, у самой этой команды нет никакого плана. Люди сидят на потоках, надувают щеки и тырят деньги. Параллельно рассказывают пафосные истории. Украина Зеленского от Украины Порошенко не отличается ничем принципиально, кроме скандалов с более нелепыми и дебильными персонажами.

-Чем Зеленский отличается от Порошенко? В положительном и отрицательном смысле?

— Отличия, несомненно, есть. Порошенко коварен, расчетлив, жаден и практически каждый маломальский процесс пытался держать под личным контролем. Еще Порошенко одержим идеями, амбициями, бахвальством и персональным миссионерством. Это был натуральный маньяк, для которого не свойственны понятия «эмпатия», «сострадание», «великодушие». А еще Порошенко не умел органично врать, но при этом врал до тошноты все время. При этом, Порошенко, безусловно, был лидером. Но лидером для таких же специфических людей, которым больше подходит слово секта.

А Зеленский — это самовлюбленный сибарит. Он любит лайки, восторженные отзывы, аплодисменты, и чтобы чепчики летели при его появлении. Такой себе человек эмоции. Но при этом Зеленский интеллектуально человек ограниченный. Он не понимает сути процессов, не разбирается в первопричинах всех базовых конфликтов своей страны. Это человек из своей среды, в которой всегда тепло и весело. А еще Зеленский человек мелкий и мстительный. В нем нет ничего «государево». Именно потому, как мелкий гопник, он может идти по беспределу, как с закрытиями тех же каналов. Ну и самое опасное качество Зеленского — он всегда под влиянием других. Человек не принимает собственных решений и вот это может его превратить для Украины в натуральное чудовище.

- Какое будущее есть у президента Зеленского, если оценивать его из сегодняшних политических реалий?

— Нет у него политического будущего. Более того, у него и политического настоящего не должно было быть. Так вышло, что он вдруг появился. Но это была заслуга Порошенко. Персонаж так затрахал страну, что ему на смену мог прийти кто угодно другой. Так уж вышло, что этим Кто Угодно Другим стал Зеленский.

Другое дело, что на смену Зеленскому придет тоже пока еще на сегодня никому неожиданное лицо. Если предположить, что выборы будут завтра — то Зеленский с большой вероятностью победит всех своих соперников. И того ж Бойко, и Порошено, и Тимошенко.

Но в том то и дело, что такой «лафы» для Зеленского не будет, как не было подобного для Порошенко в 2019-м. Зеленского на раз-два сменит другой несистемный персонаж, сила которого именно в том, что он сегодня не в тренде. Это может быть врач, блогер или какой-то аполитичный коммерс. Тот, кто будет не раздражать два полушария Украины.

Правда, в этих прогнозах нужно делать существенное отступление. Все это произойдет при условии, что внешнее управление при Зеленском не вызовет неуправляемого внутреннего бунта. А это уже как коронавирус. Может прилететь так, что отхаркиваться будет развалом всей страны.