Союз президента Украины Владимира Зеленского и экс-президента Петра Порошенко на посту премьера означал бы политический крах для обоих. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал киевский писатель Игорь Лесев

Лесев отметил, что окружение Зеленского по-прежнему продолжает воевать с командой экс-президента, несмотря на то, что оно переняло его повестку.

В случае союза политиков ждал бы обвал рейтингов, предположил он. КМИС поставил партию Порошенко на первое место в новом рейтинге © Стрингер

«В 2019-м ведь голосовали не за «курс Зеленского» — не было и нет у него никакого курса, — а против курса Порошенко. Поэтому на такой союз они не пойдут. Да и для Порошенко это будет означать конец доминирования в националистической нише», — сказал Лесев.

По мнению Лесева, сам Порошенко не отказался бы стать премьером, но для этого должно произойти «нечто тектоническое».

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Ранее глава штаба партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов заявил, что Петр Порошенко готов занять кресло премьера, а партия "ЕС" теоретически готова войти в парламентскую коалицию со «Слугой народа».