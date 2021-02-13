Лесев отметил, что окружение Зеленского по-прежнему продолжает воевать с командой экс-президента, несмотря на то, что оно переняло его повестку.
В случае союза политиков ждал бы обвал рейтингов, предположил он.
«В 2019-м ведь голосовали не за «курс Зеленского» — не было и нет у него никакого курса, — а против курса Порошенко. Поэтому на такой союз они не пойдут. Да и для Порошенко это будет означать конец доминирования в националистической нише», — сказал Лесев.
По мнению Лесева, сам Порошенко не отказался бы стать премьером, но для этого должно произойти «нечто тектоническое».
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Ранее глава штаба партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов заявил, что Петр Порошенко готов занять кресло премьера, а партия "ЕС" теоретически готова войти в парламентскую коалицию со «Слугой народа».