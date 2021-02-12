На снимке эпатажная дива схватила накачанными от уколов губами ухо своего лысого кота-сфинкса.
«Доброе утро! Шо там на дорогах? Уверена, техника ещё снег не убирала», — написала Покрищук.
«Они просто не готовы были к зиме», «Ой, там п…ц», «Какой он все-таки милаш…», «Ж… на дорогах», — подтвердили подписчики.
На этой неделе в западных и центральных областях Украины, а также на севере страны наблюдается сильный снег и порывы ветра до 15-20 м/с.
В частности, в Киеве техника не справляется с уборкой снега, во Львове мэр призвал горожан присоединиться к расчистке улиц.