Известная имплантацией скул героиня шоу «Из пацанки в барышни» Анастасия Покрищук на днях опубликовала в Instagram провокационный снимок с лысым питомцем и дала украинцам повод пожаловаться на плохую уборку снега

На снимке эпатажная дива схватила накачанными от уколов губами ухо своего лысого кота-сфинкса.

«Доброе утро! Шо там на дорогах? Уверена, техника ещё снег не убирала», — написала Покрищук. Украинка с гигантскими скулами рассказала, что прибыла из космоса © Анастасия Покрищук/Instagram

«Они просто не готовы были к зиме», «Ой, там п…ц», «Какой он все-таки милаш…», «Ж… на дорогах», — подтвердили подписчики.

На этой неделе в западных и центральных областях Украины, а также на севере страны наблюдается сильный снег и порывы ветра до 15-20 м/с.

В частности, в Киеве техника не справляется с уборкой снега, во Львове мэр призвал горожан присоединиться к расчистке улиц.