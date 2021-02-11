В Одессе 10 февраля Военно-морским силам Украины передали техническую помощь от США, в том числе 10 скоростных катеров и более 70 надувных лодок. Об этом сообщило Министерство обороны Украины

Церемония передачи плавсредств проходила на территории военно-морской базы «Юг» в Одессе.

Украина получила 10 многоцелевых катеров для использования на мелководье. Также США передали ВМС Украины 70 надувных лодок.

«Москитный флот»: США подарили Украине 84 лодки © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Алексей Неижпапа.

Он отметил, что США проводит совместные с Украиной мероприятия в сфере боевой подготовки и снабжает ее оборудованием с 2014 года.

Кроме того, Неижпапа заявил, что сила Украины и США — «в единстве народов, воинских подразделений и в общем в единстве всего цивилизованного мира, который сейчас противостоит российской агрессии».

В свою очередь, атташе ВМС при посольстве США в Украине капитан 2-го ранга Питер Мэллори заявил, что необходимо отметить важные шаги сотрудничества между США и Украиной.

«На поддержку стратегического партнерства между нашими странами мы всегда готовы помочь вам в реализации евроатлантического будущего и укреплении способности защищать свой суверенитет и территориальную целостность», — сказал он.