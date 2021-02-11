Церемония передачи плавсредств проходила на территории военно-морской базы «Юг» в Одессе.
Украина получила 10 многоцелевых катеров для использования на мелководье. Также США передали ВМС Украины 70 надувных лодок.
На церемонии присутствовал командующий Военно-морскими силами ВСУ контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Он отметил, что США проводит совместные с Украиной мероприятия в сфере боевой подготовки и снабжает ее оборудованием с 2014 года.
Кроме того, Неижпапа заявил, что сила Украины и США — «в единстве народов, воинских подразделений и в общем в единстве всего цивилизованного мира, который сейчас противостоит российской агрессии».
В свою очередь, атташе ВМС при посольстве США в Украине капитан 2-го ранга Питер Мэллори заявил, что необходимо отметить важные шаги сотрудничества между США и Украиной.
«На поддержку стратегического партнерства между нашими странами мы всегда готовы помочь вам в реализации евроатлантического будущего и укреплении способности защищать свой суверенитет и территориальную целостность», — сказал он.