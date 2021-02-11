По ее словам, мужчина выловил в лесу двух енотов и какое-то время тренировал на них собственных лаек. Теперь он собирается продать их другим охотникам для этих же целей.
Каждого енота оценили в 1 тыс. гривен (почти 3 тыс. рублей). Поэтому волонтеры решили выкупить зверей, чтобы спасти им жизнь.
Факты жестокого обращения с животными фиксируются на Украине регулярно. Так, недавно СМИ писали о 26-летнем жителе Черновцов, который вешал собаку на забор и бил, как грушу. Так продолжалось несколько месяцев. Скулеж животного слышали соседи. По словам жильцов дома, полиция не реагировала. Когда люди вызвали волонтеров, помощь собаке уже не понадобилась.