В Днепре волонтеры пытаются спасти двух енотов, которых используют в качестве наживки во время тренировок охотничьих собак. Об этом 10 февраля сообщила волонтер Инесса Капинус в своем Facebook

Столицу Канады заполонили пьяные еноты - видео © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Каждого енота оценили в 1 тыс. гривен (почти 3 тыс. рублей). Поэтому волонтеры решили выкупить зверей, чтобы спасти им жизнь.

Факты жестокого обращения с животными фиксируются на Украине регулярно. Так, недавно СМИ писали о 26-летнем жителе Черновцов, который вешал собаку на забор и бил, как грушу. Так продолжалось несколько месяцев. Скулеж животного слышали соседи. По словам жильцов дома, полиция не реагировала. Когда люди вызвали волонтеров, помощь собаке уже не понадобилась.