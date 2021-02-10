Экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико в интервью изданию Deutsche Welle, опубликованном 10 февраля, рассказал о встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко

В октябре 2020 года Лукашенко посетил СИЗО КГБ Белоруссии, где находится ряд задержанных представителей оппозиции, в том числе Бабарико.

По словам оппозиционера, сценарий, изложенный в романе Маркеса «Осень патриарха» (о президенте вымышленной латиноамериканской страны, который находился у власти более ста лет), реализуется в Белоруссии очень близко к тексту. Лукашенко заявил, что президентами рождаются © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«В целом я еще раз убедился в общественно известной истине, которую доказала система в демократических странах. Выборные посты должны занимать люди, которым есть куда возвращаться после потери власти. Иначе для таких людей возникает знак равенства между должностью и счастьем в жизни», — заявил он.

По мнению Бабарико, в Белоруссии происходит ускоренная эволюция и процесс объединения людей в нацию, а как итог появился запрос на иную систему управления.

Он заявил, что в стране много достойных кандидатов на роль нового лидера, однако он также готов «предоставить все свои умения и навыки», если сохранится запрос на его видение путей развития страны.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.