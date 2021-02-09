Ранее Зеленский, комментируя возможность привить соотечественников от коронавируса «Спутником», заявил, что «украинцы не кролики» и на них экспериментировать нельзя.
Жириновский назвал это заявление глупым и несоответствующим позиции президента, заботящегося о своих гражданах. Он отметил, что все лекарства в той или иной степени являются «экспериментом», потому что не помогают на 100% и люди умирают с ними или без них.
«Зеленский снова отказывается от нашей прививки. А кто ему предлагает? Мы никому не предлагаем — у нас очередь… Тебе, Зеленский, даже пустые ампулы никто не даст. Ты не хочешь эксперимент. А хоронить ты хочешь? Какой президент это?.. Дурак!» — заявил парламентарий.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сыронизировала над словами Зеленского, заявив, что над кроликами экспериментируют меньше, чем над украинцами.