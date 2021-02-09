В Белоруссии существует рыночная экономика, где можно зарабатывать, где государство давно уже контролирует менее 50% ВВП. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН профессор Николай Межевич

ВНС преткновения. Байден заговорил с Лукашенко языком ультиматумов © REUTERS, Leah Millis

«Скажем, мы в России платим 100% коммуналки, иногда даже складывается ощущение, что 150%. А мои друзья и родственники в Белоруссии оплачивают жировки — те же квитанции — значительно менее, нежели 100%. И это сознательная политика государства, которое, возможно, обрезает верхние доходы, но обрезанное передаёт вниз», — рассказал Николай Межевич.

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В Минске 11 и 12 февраля состоится Всебелорусское народное собрание (ВНС), которое рассмотрит и предложит стране внесение изменений в Конституцию. Эти изменения, как предполагают эксперты, должны помочь Белоруссии преодолеть политический кризис и, возможно, обеспечат законодательный переход к Союзному государству с Россией.