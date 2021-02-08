Генеральный директор радиостанции «Говорит Москва», председатель совета директоров газеты «Комсомольская правда»

Владимир Константинович Мамонтов родился 21 декабря 1952 года во Владивостоке.

В 1975 году окончил факультет журналистики Дальневосточного государственного университета. Работал в изданиях «Красное знамя» и «Советская Россия».

Владимир Мамонтов: Трамп, если захочет, может устроить блистательные поминки по американской демократии © Sputnik / Miroslav Rotari

В 1994 году стал одним из создателей и шеф-редактором «толстушки», пятничного номера «Комсомольской правды».

С 1999 года — шеф-редактор «Комсомольской правды».

В 2004 году вошел в состав общественного совета благотворительного фонда «Участие».

Владимир Мамонтов: Белорусская политическая система должна видоизмениться © Sputnik / Miroslav Rotari

Занимает должности председателя совета директоров газеты «Комсомольская правда», генерального директора радиостанции «Говорит Москва».

Автор постоянных колонок в интернет-газете «Взгляд» и православном журнале «Фома», пишет для газеты «Культура» и ресурса «УМ+».