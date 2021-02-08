Владимир Константинович Мамонтов родился 21 декабря 1952 года во Владивостоке.
В 1975 году окончил факультет журналистики Дальневосточного государственного университета. Работал в изданиях «Красное знамя» и «Советская Россия».
С 1990 года — сотрудник газеты «Комсомольская правда». Занимал должность заместителя редактора отдела пропаганды и военно-патриотического воспитания молодежи, отдела республик. Также был редактором отдела литературы и искусства, ответственным секретарем.
В 1994 году стал одним из создателей и шеф-редактором «толстушки», пятничного номера «Комсомольской правды».
С 1999 года — шеф-редактор «Комсомольской правды».
В 2004 году вошел в состав общественного совета благотворительного фонда «Участие».
В 2005 году был назначен главным редактором газеты «Известия», в 2009-м стал президентом редакции. В должности главреда получил награду «Главный редактор-2006».
Занимает должности председателя совета директоров газеты «Комсомольская правда», генерального директора радиостанции «Говорит Москва».
Автор постоянных колонок в интернет-газете «Взгляд» и православном журнале «Фома», пишет для газеты «Культура» и ресурса «УМ+».