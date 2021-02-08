«Мы договаривались только с теми производителям, которые утверждены миром… Первая будет Pfizer, 200 тысяч», — заявил Зеленский.
Украинский лидер заявил, что готов вакцинироваться первой вакциной, которая появится на Украине. Вакцина Novavax, которую будет закупать Украина, еще проходит испытания в США и нигде в мире пока не применяется. На вопрос журналистов, согласен ли он привиться в прямом эфире, президент ответил: «Как угодно».
На Украине продолжается всеукраинский форум «Украина 30». Первую сессию открыл Зеленский. Приглашены представители ВОЗ, Евросоюза, чиновники и эксперты.
Ситуация с коронавирусом на Украине остается напряженной. Текущий карантин продлен до мая. Украина вышла из жесткого локдауна с 24 января.