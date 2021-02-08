Президент Украины Владимир Зеленский пообещал миллион вакцин для украинцев в феврале и заявил, что будет вакцинироваться вакциной Pfizer. Об этом 8 февраля он заявил в интервью журналистам на форуме «Украина 30», передает Офис президента в Facebook

Неонацисты пришли на форум и заявили о поддержке Зеленского © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Украинский лидер заявил, что готов вакцинироваться первой вакциной, которая появится на Украине. Вакцина Novavax, которую будет закупать Украина, еще проходит испытания в США и нигде в мире пока не применяется. На вопрос журналистов, согласен ли он привиться в прямом эфире, президент ответил: «Как угодно».

На Украине продолжается всеукраинский форум «Украина 30». Первую сессию открыл Зеленский. Приглашены представители ВОЗ, Евросоюза, чиновники и эксперты.

Ситуация с коронавирусом на Украине остается напряженной. Текущий карантин продлен до мая. Украина вышла из жесткого локдауна с 24 января.