Наташа Горовая — 23-летняя дочь бывшей жены рэпера Алексея Потапенко (Потапа) Ирины Горовой. В соцсетях девушка получает так много хейта, что решила принять меры по дистанцированию от лишней публики. Об этом 4 февраля она сказала в сториз Instagram

Девушка поделилась с подписчиками скриншотом из приложения F3, где писать и задавать вопросы можно анонимно. На снимке видны негативные комментарии в адрес девушки, на которые она отреагировала с иронией.

«Любимая рубрика просто в студию. Мне так нравится, что вы тратите свое время, чтобы написать мне хейт анонимно, почему в лицо никто не может сказать?» — написала Горовая и закрыла свой аккаунт.

«Ума хватило только аккаунт скрыть, а поумнеть нет, ахахахахаха», «Ахахахахаха, ну ты и лохушка, никому не нужная», «Какая твоя любимая игрушка?», «Пхпхпхпхпхпхп, и чем тебе закрытый аккаунт от хейтеров поможет», — отреагировали пользователи на закрытие аккаунта.

Ранее Потап нахамил подписчице за шуточный совет.

В паре продюсера Ирины Горовой и Потапа родился общий ребенок — сын Андрей, которому сейчас 12 лет. В 2014 году брак распался, а в 2019-м музыкант женился на своей коллеге, певице Насте Каменских. В этом союзе детей пока нет.