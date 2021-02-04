Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко, известный публике как Потап, нагрубил своей поклоннице, давшей ему не прошенный совет. Переписка со взаимными обвинениями состоялась в Instagram музыканта 3 февраля

Рэпер выложил в сеть снимок, на котором пародирует актера студии «Квартал 95» Евгения Кошевого, стоя рядом с ним. Оба мужчины на фото позируют с микрофоном в левой руке и в одинаковых позах. Вот только лоб у Кошевого гладкий, а у Потапа — в морщинах. Что и заметили отдельные комментаторы.

«Потап! В лоб нужна ботатерапия», — написала одна из подписчиц.

«А вам в мозг», — ответил продюсер.

После скандала украинцам дали послушать песни, одна из которых прозвучит на «Евровидении» от их страны © Go-A /Инстаграм

«В крутую», «Двое из ларца», «Да ну, это уже перебор — двое лысых», — написали комментаторы.

Днем ранее Потап дал совет украинцам: «Не ваши проблемы».

Между тем, сам Потапенко в последние недели активно выкладывает посты, содержащие в себе советы и даже конкретные посылы, адресованные к подписчикам. В их числе была публикация про «отрицательное обаяние».