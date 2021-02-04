Рэпер выложил в сеть снимок, на котором пародирует актера студии «Квартал 95» Евгения Кошевого, стоя рядом с ним. Оба мужчины на фото позируют с микрофоном в левой руке и в одинаковых позах. Вот только лоб у Кошевого гладкий, а у Потапа — в морщинах. Что и заметили отдельные комментаторы.

«Потап! В лоб нужна ботатерапия», — написала одна из подписчиц.

«А вам в мозг», — ответил продюсер.

После скандала украинцам дали послушать песни, одна из которых прозвучит на «Евровидении» от их страны
После скандала украинцам дали послушать песни, одна из которых прозвучит на «Евровидении» от их страны
© Go-A /Инстаграм
Обратили внимание поклонники музыканта и на другие детали снимка. Например, одинаковые прически артистов.

«В крутую», «Двое из ларца», «Да ну, это уже перебор — двое лысых», — написали комментаторы.

Днем ранее Потап дал совет украинцам: «Не ваши проблемы».

Между тем, сам Потапенко в последние недели активно выкладывает посты, содержащие в себе советы и даже конкретные посылы, адресованные к подписчикам. В их числе была публикация про «отрицательное обаяние».