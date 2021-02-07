Девять миллионов украинцев, которые уехали из страны на заработки, смогли справиться с царящей на Украине бедностью, однако для государства это плохо, сказал экономист, эксперт Института Growford Виктор Скаршевский в интервью изданию Украина.ру, опубликованном 5 февраля

«"Конец эпохи бедности", конечно же, настал для тех 9 миллионов украинцев, которые уехали из страны на заработки. Они не просят денег у государства, не просят никаких социальных бюджетных подачек, зарабатывают сами», — констатировал Скаршевский.

Он отметил, что государство при нынешней структуре экономики ничего не смогло бы обеспечить тем, кто покинул страну.

«Это очень негативно повлияет на украинскую экономику, потому что эти люди потом из трудовых мигрантов или временных трудовых мигрантов будут постепенно превращаться в эмигрантов», — подчеркнул эксперт.

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Его интервью можно прочитать на нашем сайте.

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