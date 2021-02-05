За первое полугодие 2020-го бедность по тратам на Украине выросла до 45%. По оценке отдела исследования уровня жизни Института демографии, на конец 2020-го за чертой бедности в стране проживало 47-48%. Это означает, что в конце прошлого года около 19 млн украинцев тратили меньше, чем нужно для минимально нормальной жизни

Речь идет о сумме около 4000 гривен (10 тысяч 850 рублей) в месяц. В Верховной Раде заговорили о том, что правительство должно срочно утвердить стратегию и комплекс мер по борьбе с бедностью до 2030 года.

О том, что стало причиной увеличения числа бедных на Украине, в состоянии ли государство решить эту проблему и чего ожидать в ближайшем будущем, в интервью изданию Украина.ру рассказал украинский экономист, эксперт Института Growford Виктор Скаршевский. Скаршевский об украинской экономике: мы переходим в затяжную стагнацию © Facebook, Виктор Скаршевский

- Виктор, число людей, живущих за чертой бедности, за последний год выросло до 19 миллионов. Только ли внезапно случившийся коронавирус стал тому причиной?

— Прогнозы по увеличению бедности были сделаны еще до коронавируса. Коронавирус, даже не так сам коронавирус, как карантинные меры, конечно же, усугубили бедность. После тотального трехмесячного карантина весной прошлого года порядка 30% малого бизнеса, который работал в сфере услуг, разорилось. А у тех, кто выжил, резко упали доходы, снизилась занятость. Еле выживали, а потом их положение еще немножко усугубили карантином выходного дня, а январский карантин 2021 года еще больше ухудшил ситуацию.

Из 19 миллионов бедных половина — это пенсионеры. 10 миллионов украинских пенсионеров получают пенсию ниже фактического прожиточного минимума, который рассчитывает Минсоцполитики. Это 4 тысячи гривен. Кроме того, есть еще такое понятие, как трудовая бедность, когда человек ходит на работу, получает зарплату, но ему ее не хватает на обеспечение своих базовых потребностей.

- Все помнят, что президент Владимир Зеленский обещал украинскому народу «конец эпохи бедности». Однако, как мы видим, чуда не произошло. Почему?

— Конечно, надо ставить целью, чтобы людей, получающих низкий доход, стало меньше, это понятно. В средне-долгосрочном плане проблему можно решить только увеличением доходов, созданием новых рабочих мест, улучшением инвестиционного климата, новыми предприятиями, расширением рынков сбыта на экспорт. Должен быть экономический базис. Фундаментально и очевидно, что не может быть в бедной стране с низкими зарплатами высоких пенсий. Если ничего не делать, чтобы развивалась экономика, а при этом заявлять, что мы увеличим пенсии в два раза либо все пенсионеры будут жить зажиточно — это просто пустые политические заявления. Скаршевский о госинвестициях на Украине: «Как тратили деньги на строительство дорог, так и тратят» © Facebook, Виктор Скаршевский

«Конец эпохи бедности», конечно же, настал для тех 9 миллионов украинцев, которые уехали из страны на заработки. Они не просят денег у государства, не просят никаких социальных бюджетных подачек, зарабатывают сами. Но государство при такой структуре экономики ничего не смогло бы им обеспечить. С одной стороны, это, конечно же, плохо, когда люди уезжают и приносят добавленную стоимость другим странам, но, с другой стороны, слава богу, что у людей есть возможность хоть как-то прокормить себя и свои семьи, становясь гастарбайтерами. Но это очень негативно повлияет на украинскую экономику, потому что эти люди потом из трудовых мигрантов или временных трудовых мигрантов будут постепенно превращаться в эмигрантов.

- В 2016 году Кабинет министров утвердил Стратегию преодоления бедности до 2020 года. Планировалось, что выполнение этой программы позволит снизить уровень бедности среди работающих с 18 до 11%, а в целом уже с 2020 года уровень бедности в стране снизится с 28 до 15%, то есть на 5,2 миллиона человек. Сейчас в парламенте заговорили о новой стратегии преодоления бедности уже на следующее десятилетие. По вашему мнению, будет ли новая стратегия эффективна?



— Стратегия была утверждена еще правительством Арсения Яценюка. Сейчас уже 2021 год, и где отчет правительства? Я понимаю, что за это время уже сменилось четыре правительства, но пусть отчитаются. Давайте проанализируем, какие меры были приняты, какие результаты достигнуты. Это я сейчас о том, что в стране нет даже намека на эффективное государственное управление. И когда говорят «конец эпохи бедности», то сначала либо покажи программу, либо покажи, каким образом выполнялась предыдущая стратегия по преодолению бедности. Нужно сделать выводы, чего удалось достичь, чего нет и почему, где какие были проблемы и ошибки. Этого вообще в принципе нет.

Преодоление бедности не должно быть самоцелью. Самоцелью должно быть развитие экономики страны, создание рабочих мест. Бедность — это производная от успешности или неуспешности функционирования экономики, поэтому ее нельзя рассматривать отдельно.

- Какими темпами должна расти экономика Украины, чтобы бедность была существенно сокращена?

— Как минимум, она должна расти. Но когда говорят об экономическом росте, это, конечно же, хорошо, но есть еще такое понятие, как экономическое развитие, и это два разных понятия. Что касается экономического роста, то, допустим, сейчас цены на металл, на зерно поднялись — и рост ВВП плюс 5 процентов. Но это не создает ни новых рабочих мест, ни нового качества инфраструктуры. Это не приводит ни к росту заработных плат в целом по экономике, ни к привлечению инвестиций как таковых.

В экономическом росте на базе сырьевых отраслей ничего плохого нет, но в нем нет ничего для экономического развития. Экономическое развитие — это когда приходят инвестиции, когда разрабатываются новые технологии, когда расширяются рынки сбыта не для сырьевой, а для готовой продукции, когда создаются новые производства, новые рабочие места. Когда говорят, что будет 5-7% роста ВВП и будет все хорошо, у меня сразу возникает вопрос: а 5-7% в каких секторах экономики, по каким видам продукции, а создает ли это новые рабочие места? Очень важна структура экономического роста, в том числе в контексте преодоления бедности.

- Недавно премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что уже через десять лет зарплата на Украине будет такая, как в Польше. Можно ли эти обещания воспринимать всерьез?



— После этого я начинаю переживать за Польшу, что ж там должно случиться? А если серьезно, то я внимательно слушаю все, что говорит премьер, и буквально пару месяцев назад он сказал, что через 15 лет на Украине не будет денег, чтобы выплачивать пенсии (хотя их уже и сейчас нечем выплачивать, но это другой вопрос). А теперь он заявляет, что через 10 лет у нас будет зарплата как в Польше, получается, что еще через 5 лет у нас будет нечем выплачивать пенсии. Поэтому анализировать то, что заявляет премьер, — бессмысленно.

- Как повышение коммунальных тарифов повлияет на ситуацию с бедностью на Украине? Могут ли субсидии решить проблему?

— Уже повлияло. Естественно, когда тарифы на жилищно-коммунальные услуги растут опережающими темпами, а система субсидий работает очень плохо и очень многие граждане, которые нуждаются в субсидиях, не имеют к ним доступа, бедность будет расти.

Какими бы ни были причины затрудненного доступа к субсидиям, факты показывают, что эти причины есть. Причем существенные, потому что в ноябре-декабре прошлого года задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги увеличилась на 19,2 млрд гривен и достигла 73,6 млрд гривен. Это абсолютный исторический рекорд за всю историю независимости Украины. Если бы субсидий хватало всем, то долги не росли бы такими темпами. И это еще до январских платежек, в которых газ будет в среднем по 10-12 гривен с учетом транспортировки. Скаршевский: У правительства Украины нет ни программы, ни ресурсов для запуска экономики после карантина © Facebook, Виктор Скаршевский

- Вы не находите, что долги растут потому, что, выбирая между едой и коммуналкой, люди выбирают еду?

— Здравый смысл, инстинкт самосохранения, выживания, конечно же, будет стимулировать людей к выбору еды. Хотя, как показывает практика, самые бедные, в том числе пенсионеры, почти последнее отдают, чтобы заплатить за коммуналку, потому что у них такое воспитание. Во всяком случае, это и есть один из индикаторов бедности, когда людям приходится выбирать: быть либо в тепле, либо сытым.

- Есть ли у Украины шанс преодолеть бедность в обозримом будущем?

— С точки зрения структуры украинской экономики и той динамики, куда мы движемся, проблемы с бедностью решены не будут. Потому что у нас примитивная аграрно-сырьевая структура экономики бедной страны. Как показывает практика, не бывает аграрных богатых стран. Как результат, мощная трудовая миграция, потому что не создается новых рабочих мест, новых предприятий. У нас идет деиндустриализация, кстати, за прошлый год машиностроение показало минус 20%. Основной экспортной статьей на Украине является кукуруза. Говорят «банановые страны», а Украина — это «кукурузная страна», Хрущев бы порадовался.

Не принимается никакой активной политики в экономической деятельности, например, по тому же импортозамещению, по локализации производства. Наоборот, когда появляются такие инициативы, Евросоюз и США говорят, что так нельзя, это нарушение каких-то международных правил. И Зеленский выдал заявление, что нельзя принимать подобные законы, потому что это может нарушить международные обязательства Украины. Но Байден, наверное, не читал этого заявления Владимира Зеленского, потому что выдал указ, что полностью, почти на 100%, все федеральные средства в Америке при госзакупках должны расходоваться исключительно на американскую продукцию. «Покупай американское» еще с 1933 года, а тут еще в более широком смысле. Но на Украине наши власти уже давно присоединились к этой программе и покупают американское. А как «Покупай украинское», так сразу говорят, что нельзя.

И с точки зрения преодоления бедности, пока мы не будем в экономической политике предпринимать тех шагов, которые предпринимают развитые страны для дальнейшего развития своей экономики, мы так и будем топтаться на месте. Таким образом, мы просто консервируем бедность на очень долгие годы. Мы обречены на бедность.