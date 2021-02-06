Украина не случайно активизировала артобстрелы в Донбассе синхронно с волнениями в России, считает один из лидеров ополчения ДНР Александр Ходаковский. Его слова приводит Telegram-канал Украина.ру 6 февраля

«Артобстрелы на многих участках фронта, закрытие оппозиционных сми, объявленных пророссийскими, заявления о переносе «минска» в Варшаву — все выглядит хорошо сакцентированной провокацией», — подчеркнул он.

Обострение на Донбассе: что дальше? © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Если в разгар очередного протестного витка в России украинские войска выйдут к границам РФ, то любая реакция Москвы приведет к плохим последствиям, считает Ходаковский.

«Отреагирует Россия вводом войск, чтобы спасать своих граждан на Донбассе — это фактически война без объявления. Тут с крючка сорвутся все шакалы и вцепятся в каждый квадратный сантиметр шкуры. Не вмешается Россия, побоявшись войны на два фронта — тут же будут мобилизованы все, кто скажет: Путин слил Донбасс!», — отметил он.

Во втором случае либеральный по сути протест в РФ «пополнится представителями патриотического крыла, в котором много отчаянных голов», констатировал Ходаковский.

Он делает вывод — главное не дать Украине выйти к российским границам, и задается вопросом: «Сможем?»