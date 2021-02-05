Депутат Верховной Рады от фракции «Голос» Роман Лозинский своим выступлением о закрытых оппозиционных телеканалах спровоцировал 5 февраля потасовку в зале заседаний. Трансляцию вел телеканал «Рада»

Лозинский с трибуны начал рассказывать про «закрытие пророссийских помоек», заявив, что «рашизм не пройдет».

После этих слов депутаты от «Оппозиционной платформы — За жизнь», в том числе Илья Кива, проследовали в сторону трибуны. Вслед за ними также подошли коллеги Лозинского по фракции и депутат от «Европейской солидарности» Андрей Парубий, который расположился за спиной Лозинского.

Завязалась перепалка, один из депутатов толкнул депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Олега Волошина. Также недалеко от стычки оказался премьер-министр Денис Шмыгаль, который был в Раде для традиционного пятничного отчета правительства.

Тем не менее, Лозинскому удалось закончить свое выступление, после чего депутаты вернулись на свои места.

Драка и матерная брань украинских депутатов попали на видео © CC0, Pixabay Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и оборону Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении близкого соратника Виктора Медведчука, депутата Рады Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.

Телеканалы прекратили трансляцию и заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев.

«Оппозиционная платформа — За жизнь» инициировала процедуру импичмента президента.