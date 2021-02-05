Владимир Зеленский ввел санкции против оппозиционных украинских СМИ и их владельца, депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака. После этого «112 Украина», NewsOne и ZIK и ряд других каналов прекратили вещание.
«А если начнут обращаться не владельцы телеканалов, а полторы тысячи журналистов, которых уволили без каких-либо социальных компенсаций, то это может стать серьезным ударом по позициям Украины», — объяснил политолог.
По словам Виктора Медведчука, партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» инициирует импичмент президенту Владимиру Зеленскому после запрета трех оппозиционных телеканалов.
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