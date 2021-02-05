Представители запрещенных телеканалов могут обратиться в Европейский суд по правам человека, где Украина однозначно проиграет, и тогда придется выплачивать компенсации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко

Сергей Слободчук о закрытии каналов: В политическом плане Зеленский умножен на ноль © пресс-служба президента Украины Владимир Зеленский ввел санкции против оппозиционных украинских СМИ и их владельца, депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака. После этого «112 Украина», NewsOne и ZIK и ряд других каналов прекратили вещание.

«А если начнут обращаться не владельцы телеканалов, а полторы тысячи журналистов, которых уволили без каких-либо социальных компенсаций, то это может стать серьезным ударом по позициям Украины», — объяснил политолог.

По словам Виктора Медведчука, партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» инициирует импичмент президенту Владимиру Зеленскому после запрета трех оппозиционных телеканалов.

Полностью интервью можно прочитать здесь.