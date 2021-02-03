За рубежом Владимира Зеленского правозащитники обвинят в нарушении базовых принципов свободы слова, считает политолог Кость Бондаренко

Об этом директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко рассказал в интервью изданию Украина.ру.

Владимир Зеленский ввел санкции против оппозиционных украинских СМИ и их владельца, депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака. После этого «112 Украина», NewsOne и ZIK и ряд других каналов прекратили вещание.

- Константин Петрович, что стало причиной такого решения президента Украины?

— Честно говоря, найти какое-то логическое объяснение достаточно сложно. Официальная позиция, озвученная министром культуры Ткаченко, что эти каналы являются инструментом российской пропаганды в Украине. На самом деле в нашем законодательстве нигде не указано, что на этом основании они могут быть закрыты.

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Скажем откровенно: каналы не играли какую-то заметную роль в формировании «антизеленских», антипрезидентских настроений. Они сыграли свою роль в формировании некой среды. Условно говоря, есть ОПЗЖ, политическая сила, которая стоит за этими тремя каналами. И эти каналы работали в своей нише на электорат ОПЗЖ.

Электорат ОПЗЖ на протяжении двух лет практически не рос. Он закапсулировался, ОПЗЖ превратилась в такую себе Коммунистическую партию, которая будет перекочёвывать из одного парламента в другой, не демонстрируя при этом роста электоральных симпатий. Колебания в один-два процента в ту или иную сторону роли не играют.

Зачем нужно было закрывать каналы, я не знаю, потому что это только привлекло больше внимания и к ОПЗЖ, и к Медведчуку, и к самим каналам.

- Как это решение отразится на политическом ландшафте Украины?

— Мы увидим незначительный рост оппозиционных настроений. Второе — это то, что сейчас Зеленского начнут обвинять в том, что он нарушает базовые принципы свободы слова. Это может отразиться на рейтингах Украины в мире. То есть разного рода агентства, которые отслеживают соблюдение свободы слова, Freedom House и прочие, начнут опускать Украину в рейтингах свободы слова, что, естественно, негативно скажется на имидже Украины.

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Не знаю, на каких документах основывался СНБО, когда принимал такое решение. На самом деле в этом решении больше рисков, чем здравого смысла.

- А каковы будут дальнейшие шаги власти? Может ли бизнес-империя Медведчука оказаться под ударом в виде блокировки активов?

— Дело в том, что у бизнес-империи Медведчука особых активов и нет. Блокируют активы Тараса Козака, который является бизнес-партнером Медведчука. Относительно компаний, связанных с Медведчуком, никаких санкций не предпринималось.

Во-вторых, у Медведчука нет каких-то больших предприятий на территории Украины. Это (блокировка телеканалов) удар по Медведчуку, но все-таки больше имиджевый и идеологический, чем финансовый.

- Чем оппозиция может ответить на такой выпад со стороны власти?

— Не думаю, что у оппозиции есть серьезные рычаги воздействия. Будут сделаны какие-то заявления, уже заявили, что будут требовать импичмента Зеленскому, но для того, чтобы провести импичмент, необходимы голоса. В Раде у Медведчука нет голосов. Вывести людей на улицы… Я не верю, что он выведет людей на улицы, потому что если за семь последних лет сторонники оппозиции не смогли собрать качественный майдан, то и сейчас мы вряд ли увидим этих людей.

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Но сам факт санкций против Медведчука показывает, что завтра они могут быть предприняты относительно другого канала. Это может вызвать недовольство в среде очень многих политиков, которые еще вчера выступали против Медведчука. Не буду применять эпитеты, но Медведчук, на самом деле, беда украинской оппозиции, потому что из-за него оппозиция так и не состоялась как таковая. А сейчас многие могут озлобиться и поднять свой голос в защиту.

- А Порошенко может извлечь какие-то дивиденды из этой ситуации? Он уже заявил, что санкции в отношении Козака планировал ввести во время своего правления, хотя это так и не было сделано.

— Думаю, Порошенко следующий на очереди со своими каналами.

- На ваш взгляд, случайно или нет публикация указа о санкциях совпала с началом рабочего дня в США?

— Нет, не думаю. Совбез в основном заседает по вечерам. Как показывал опыт, некоторые выгодные Соединенным Штатам действия предпринимались, когда в США было 5-6 часов утра. Например, ситуация с Керченским проливом (пограничный конфликт между Береговой охраной РФ и кораблями ВМС Украины 25 ноября 2018 года), поэтому я не стал бы увязывать это с началом рабочего дня в США.