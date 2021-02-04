Депутаты Верховной Рады предложили внести изменения в парламентский регламент, чтобы отстранять от работы на пять дней коллег, допустивших дискриминационные высказывания. Об этом 4 февраля сообщает «Страна.ua»

В частности, речь идет об отстранении от участия в заседаниях Рады. Инициативу подали после скандала в парламенте, когда депутат Сергей Рудык от группы «За будущее» назвал члена фракции «Слуга народа» Марьяну Безуглу «девочкой 32 лет» и отказался извиниться.

Под документом подписались представители почти всех фракций и групп. Это унижает всех украинцев: депутаты от партии Зеленского вступились за Булгакова © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

«Интересно, что документ называется "Проект закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за публичные проявления сексизма", но при этом в тексте документа никакие изменения непосредственно в КУАП (Кодекс Украины об административных нарушениях) не вносятся», — говорится в сообщении.

Депутаты предлагают дополнить статьи регламента Рады положениями о том, что в случае, если парламентарии позволят себе обидные высказывания, унижающие достоинство, тот, в чей адрес прозвучало оскорбление, может обратиться в профильный комитет Рады и по выводу комитета отстранить обидчика от пленарных заседаний до пяти дней.

Также предлагается дополнить закон об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин новым положением о том, что запрещается дискриминация по признаку пола, в том числе сексизм.

На заседании 28 января Рада приняла в первом чтении законопроект о реформе СБУ, который предполагает наделение спецслужбы полномочием цензурировать СМИ, а также запрет для сотрудников СБУ иметь родственников в России. Рудык позволил себе высказывание в адрес коллеги, которая презентовала данный законопроект.

Он заявил, что его удивляет, «как и каждого в этом зале, что девочка, которой 32 года, призывает проголосовать за один из очень важных документов».