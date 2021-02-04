За сопредседателя «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко, ближайшего преследователя Зеленского, готовы отдать голоса 17% избирателей, определившихся с выбором.
Лидера «Евросолидарности» Петра Порошенко поддерживают 16,4%, экс-премьера, лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко — 12,3%.
По сравнению с январским опросом «Рейтинга», популярность Зеленского просела на 5%.
Рейтинги Бойко и Порошенко в январе составляли 16,6% и 13,3% соответственно.
По данным Киевского международного института социологии (КМИС), если бы выборы в Верховную Раду Украины прошли в ближайшее воскресенье, то первое место заняла бы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
Отрыв этой политсилы от провластной «Слуги народа» составляет 5,9%. Партия Зеленского может рассчитывать на поддержку лишь чуть более 18% украинцев.