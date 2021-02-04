Количество украинцев, симпатизирующих Владимиру Зеленскому, упало до 21%. Таковы результаты опроса социологической группы «Рейтинг», опубликованного 4 февраля

Крушение «слуг». Почему обвалились рейтинги партии Зеленского © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Юрия Бойко, ближайшего преследователя Зеленского, готовы отдать голоса 17% избирателей, определившихся с выбором.

Лидера «Евросолидарности» Петра Порошенко поддерживают 16,4%, экс-премьера, лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко — 12,3%.

По сравнению с январским опросом «Рейтинга», популярность Зеленского просела на 5%.

Рейтинги Бойко и Порошенко в январе составляли 16,6% и 13,3% соответственно.

По данным Киевского международного института социологии (КМИС), если бы выборы в Верховную Раду Украины прошли в ближайшее воскресенье, то первое место заняла бы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Отрыв этой политсилы от провластной «Слуги народа» составляет 5,9%. Партия Зеленского может рассчитывать на поддержку лишь чуть более 18% украинцев.