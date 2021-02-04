Тринчер показала откровенные фото с отдыха в американском Майами, на которых она позирует со своей знакомой. При этом сама певица в черном боди, а ее подруга — практически голая. Обратили внимание подписчики и на неоднозначные позы девушек.
«Аня что, лесби стала?», «Почему ты норм, а она голая?! Честно, не очень приятно на такое смотреть, мое мнение, не обижайся», «Чего Аня не разделась», «Эммм… а почему на втором фото девушка без бюстгальтера?!?!?!? Кто это вообще?!?!?», «А почему ты не голая?» — прокомментировали увиденное пользователи.
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Анна Тринчер представляла Украину на «Детском Евровидении-2015», стала суперфиналисткой восьмого сезона «Голос страны», участвовала во втором сезоне «Голос. Дети», а также снималась в сериале «Школа».
У певицы 1,3 миллиона подписчиков в Instagram, публикация в стиле ню принесла ей чуть больше 100 тысяч лайков.