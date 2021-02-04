Украинская актриса и певица, звезда сериала «Школа» и участница шоу «Голос» Ана Тринчер шокировала поклонников фотосессией в стиле ню, где пару ей составила обнаженная подружка. Снимки артистка сама выложила в Instagram 3 февраля

Украинский фэшн-эксперт назвала главные ошибки в уходе за бровями © ссо, pixabay

«Аня что, лесби стала?», «Почему ты норм, а она голая?! Честно, не очень приятно на такое смотреть, мое мнение, не обижайся», «Чего Аня не разделась», «Эммм… а почему на втором фото девушка без бюстгальтера?!?!?!? Кто это вообще?!?!?», «А почему ты не голая?» — прокомментировали увиденное пользователи.

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Анна Тринчер представляла Украину на «Детском Евровидении-2015», стала суперфиналисткой восьмого сезона «Голос страны», участвовала во втором сезоне «Голос. Дети», а также снималась в сериале «Школа».

У певицы 1,3 миллиона подписчиков в Instagram, публикация в стиле ню принесла ей чуть больше 100 тысяч лайков.