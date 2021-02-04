В среду, 3 февраля, вокруг песни, которая будет представлена от Украины на ближайшем «Евровидении» разгорелся скандал. Зрителей возмутило, что их права нарушили, так как конкурное жюри выбрало композицию, не дав людям не только проголосовать, но даже послушать композиции.
«Три песни группы Go-A, которые участвовали в отборе на "Евровидение-2021". Жюри уже сделало свой выбор, а какую выбрали бы вы?» — говорится в публикации.
В конкурсную комиссию, выбиравшую песню, вошли певица Джамала, которая выиграла в 2016 году, солист группы The Maneken Евгений Филатов, продюсер Руслан Квинте и члены правления Общественного вещания — Ярослав Лодыгин и Дмитрий Хоркин.
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Группа Gо-A стала победителем национального отбора на «Евровидении» 2 февраля прошлого года с песней «Соловей». Однако песенный конкурс был отменен из-за карантина. Большинство стран-участниц решило не менять своих представителей, так поступила и Украина.
Однако, следуя условиям конкурса, песню пришлось выбирать новую. В 2021 году конкурс будет проведен на арене Ahoy в нидерландском Роттердаме. Мероприятие запланировано на 18, 20 и 22 мая.