Конкурсное жюри национального отбора «Евровидения» обнародовало фрагменты песен, одну из которых группа Go-A споет на конкурсе в Нидерландах. Три композиции коллектива «Шум», «Рано» и «Церковка» появились в Instagram национального отбора 3 февраля

«Пустые обещания»: выбор песни для «Евровидения» на Украине обернулся скандалом © Facebook Go-A

«Три песни группы Go-A, которые участвовали в отборе на "Евровидение-2021". Жюри уже сделало свой выбор, а какую выбрали бы вы?» — говорится в публикации.

В конкурсную комиссию, выбиравшую песню, вошли певица Джамала, которая выиграла в 2016 году, солист группы The Maneken Евгений Филатов, продюсер Руслан Квинте и члены правления Общественного вещания — Ярослав Лодыгин и Дмитрий Хоркин.

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Группа Gо-A стала победителем национального отбора на «Евровидении» 2 февраля прошлого года с песней «Соловей». Однако песенный конкурс был отменен из-за карантина. Большинство стран-участниц решило не менять своих представителей, так поступила и Украина.

Однако, следуя условиям конкурса, песню пришлось выбирать новую. В 2021 году конкурс будет проведен на арене Ahoy в нидерландском Роттердаме. Мероприятие запланировано на 18, 20 и 22 мая.