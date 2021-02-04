«Насколько я понимаю ситуацию, Россия не в состоянии интегрировать Донбасс по целому ряду обстоятельств, и политика Кремля и Смоленской площади сейчас направлена больше на поиск каких-то компромиссных вариантов, на диалог, в первую очередь с европейцами, но и с американской администрацией по стратегическому балансу и каким-то другим глобальным вещам», — сказал эксперт.
Он отметил, что Донбасс в данном случае не рассматривается как часть, которую можно интегрировать в Россию.
«Получается, что Россия не может, а Украина не хочет реинтегрировать Донбасс по целому ряду обстоятельств, по мотивам внешнего управления», — заключил Рудяков.
Полный текст интервью можно прочесть здесь.