Россия не может сейчас интегрировать Донбасс, а Украина не хочет, считает политолог, директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Насколько я понимаю ситуацию, Россия не в состоянии интегрировать Донбасс по целому ряду обстоятельств, и политика Кремля и Смоленской площади сейчас направлена больше на поиск каких-то компромиссных вариантов, на диалог, в первую очередь с европейцами, но и с американской администрацией по стратегическому балансу и каким-то другим глобальным вещам», — сказал эксперт.

Павел Рудяков: Украина может распасться по югославскому сценарию © РИА Новости, Нина Зотина

«Получается, что Россия не может, а Украина не хочет реинтегрировать Донбасс по целому ряду обстоятельств, по мотивам внешнего управления», — заключил Рудяков.

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