«Насколько я понимаю ситуацию, Россия не в состоянии интегрировать Донбасс по целому ряду обстоятельств, и политика Кремля и Смоленской площади сейчас направлена больше на поиск каких-то компромиссных вариантов, на диалог, в первую очередь с европейцами, но и с американской администрацией по стратегическому балансу и каким-то другим глобальным вещам», — сказал эксперт.

Павел Рудяков: Украина может распасться по югославскому сценарию
Павел Рудяков: Украина может распасться по югославскому сценарию
© РИА Новости, Нина Зотина
Он отметил, что Донбасс в данном случае не рассматривается как часть, которую можно интегрировать в Россию.

«Получается, что Россия не может, а Украина не хочет реинтегрировать Донбасс по целому ряду обстоятельств, по мотивам внешнего управления», — заключил Рудяков.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.

 