«Очевидно, Зеленский это сделал в ответ на критику в его адрес. Конечно, это свидетельствует о том, что никакой свободы слова на Украине нет и не может быть», — сказал Безпалько.
По мнению Безпалько, санкции в отношении телеканалов отчасти могут усугубить снижение рейтинга Зеленского, однако «вряд ли это будет критическим фактором».
Накануне президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении депутата Украины Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформы — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. Телеканалы прекратили вещание и заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев.