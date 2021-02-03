Закрытие телеканалов на Украине без решения суда свидетельствует о том, что в стране нет и не может быть свободы слова. Об этом 3 февраля сообщил член президиума Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, передает РИА Новости

Пресс-секретарь Зеленского объяснила решение блокировать каналы © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

По мнению Безпалько, санкции в отношении телеканалов отчасти могут усугубить снижение рейтинга Зеленского, однако «вряд ли это будет критическим фактором».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении депутата Украины Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформы — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. Телеканалы прекратили вещание и заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев.