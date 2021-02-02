Украинская певица Анна Корсун, выступающая под псевдонимами Maruv, прорекламировала подписчикам новые худи собственного бренда, однако внимание фанатов привлекло совсем другое. Пост артистки, датированный 2 февраля, можно увидеть в ее Instagram

«Я подумала на первой фотке — Пугачева», «Пугачиха», «На первой фотке Пугачева», «Алла, это Вы?», «Алла Пугачева, вы так помолодели», — прокомментировали подписчики пост певицы.

Дело в том, что на снимке певица запечатлена со светлыми вьющимися волосами, очень напоминающими привычную всем прическу примадонны.

Читайте также: «Эх, наркомания»: сеть взорвала провокационная песня Maruv.

Maruv часто критикуют и за излишнюю откровенность, и за работу в России, а также за использование нецензурных слов. Однако певица не обращает внимания не хейтеров, говоря, что только она решает, как ей лучше жить и где работать.