Украинская певица Анна Корсун, выступающая под псевдонимами Maruv и Shlakoblochina, 29 января презентовала в YouTube ролик на трек VIP

Maruv показала интимные фото с девушкой и заставила фанатов вспомнить русские слова © Facebook, MARUV | Facebook, MARUV | Перейти в фотобанк

«Копы за окошком. Белая дорожка, подыши немножко. (…) Белая дорожка, успокойся, крошка», — поет Корсун.

Пользователи в сети по-разному отреагировали на клип: кто-то его похвалил, другие обвинили певицу в отсутствии вкуса.

«Это не просто музыка — это мёд для ушей!», «Эта работа огромный шаг назад в творчестве Maruv», «Все как обычно и бывает с песнями Анны, сперва не зашло, а потом каааак зашло!», «Копы за окошком белая дорожка подыши немножко.. эх, наркомания», «Да уж, деградация музыки продолжается, один куплет, один припев из двух строк плюс зацикленный семпл на весь трек <…> и в комментах все кипятком ссут. Люди, у вас что вообще слуха, вкуса, чувства ритма нет?», — написали в комментариях к ролику.

Maruv часто критикуют и за излишнюю откровенность, и за работу в России, а также за использование нецензурных слов. Однако певица не обращает внимания не хейтеров, говоря, что только она решает, как ей лучше жить и где работать. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на «Евровидение», однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать «с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков».