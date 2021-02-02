«Повестка о вызове Верланова Сергея Алексеевича. Вам необходимо прибыть 11 февраля 2021 года в 11:00 в Национальное антикоррупционное бюро Украины… для участия в допросе в рамках досудебного расследования в уголовном производстве от 20 октября 2020 года», — сказано в повестке.
Осенью 2020 года офис генерального прокурора Украины объявил о подозрении Верланова в злоупотреблении властью, что привело к потерям бюджета в размере свыше $79 млн.
Верланов был уволен с поста главы Государственной налоговой службы 24 апреля. Спустя две недели к нему на квартиру нагрянули представители Службы безопасности Украины с обыском.
Чиновник позднее пытался оспорить свое увольнение в суде.