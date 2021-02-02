Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вручило повестку на допрос бывшему главе налоговой службы страны Сергею Верланову по подозрению в злоупотреблении властью, говорится в сообщении на сайте НАБУ

«Повестка о вызове Верланова Сергея Алексеевича. Вам необходимо прибыть 11 февраля 2021 года в 11:00 в Национальное антикоррупционное бюро Украины… для участия в допросе в рамках досудебного расследования в уголовном производстве от 20 октября 2020 года», — сказано в повестке.

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Верланов был уволен с поста главы Государственной налоговой службы 24 апреля. Спустя две недели к нему на квартиру нагрянули представители Службы безопасности Украины с обыском.

Чиновник позднее пытался оспорить свое увольнение в суде.