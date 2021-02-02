Турция была и остается членом НАТО, никаких иллюзий по этому поводу питать в России не должны, считает политолог Сергей Михеев. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Крымская платформа» как инструмент огораживания России © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк Реджеп Тайип Эрдоган «надежный парень», не более чем политес.

«У него просто нет достаточной силы, чтобы сегодня разговаривать с Россией более жестко. Если у него такая сила появится, он не вспомнит о своих обязательствах. Его позиция по Крыму и по Украине это однозначно подтверждает», — сказал политолог.

Сергей Михеев уверен, что военное сотрудничество Турции с Украиной направлено и против Донбасса, и против России, и несет угрозу Крыму.

«Вся возня вокруг "Крымской платформы" показывает, что на Турцию и Эрдогана очень серьезно надеются. Заявления о том, что Эрдоган считает крымских татар "своими", означают посягательство на территориальную целостность России», — считает он.

Анкара наращивает свою группировку на Черном море, обострение отношений России и Турции — вопрос времени, добавил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Создание так называемой «Крымской платформы», в рамках которой Киев надеется вести переговоры по возвращению Крыма под свою юрисдикцию, инициировал президент Владимир Зеленский. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе Турции, Франции, Великобритании, Германии, США и другим западным странам.

По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно, так как полуостров стал российским регионом после референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.