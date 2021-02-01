Партию вакцины «Спутник V» доставили в ДНР: фотогалерея

Ранее первая партия вакцины была доставлена из РФ в республику. Вакцинация людей из группы повышенного риска начнется уже 1 февраля.
«С доставкой вакцины в Донецкую Народную Республику из России по сути начинается вакцинация в Республике. Доставлено несколько тысяч доз. Это партии, которые будут поступать на регулярной основе», — сказал Пушилин.
По его словам, списки на вакцинацию уже составлены — в них вошли медработники, сотрудники сферы образования, социальные работники, сотрудники ведомств и служб, работа которых предполагает контакты с большим количеством людей.
«В ближайшее время ждем следующие партии вакцины, рассчитываем, что этот процесс будет непрерывным, и, конечно же, во главу угла мы ставим безопасность и здоровье наших граждан. Сама вакцинация будет проходить бесплатно и добровольно, с учетом рекомендаций министерства здравоохранения Республики. Мы благодарны Российской Федерации за то, что она поддерживает нас во всех направлениях», — сказал глава республики.
Пушилин также отметил, что и сам планирует привиться от COVID-19.