Партию вакцины «Спутник V» доставили в ДНР: фотогалерея

Донецкая Народная Республика начнет регулярно получать вакцину от коронавируса «Спутник V» из России. Об этом журналистам заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает Донецкое агентство новостей 31 января

Борьба с COVID-19: «Спутник V» зарегистрирован в 13 странах, ЕС одобрит вакцину от AstraZeneca, в Индии и Британии — рекорды вакцинации доставлена из РФ в республику. Вакцинация людей из группы повышенного риска начнется уже 1 февраля.

«С доставкой вакцины в Донецкую Народную Республику из России по сути начинается вакцинация в Республике. Доставлено несколько тысяч доз. Это партии, которые будут поступать на регулярной основе», — сказал Пушилин.

По его словам, списки на вакцинацию уже составлены — в них вошли медработники, сотрудники сферы образования, социальные работники, сотрудники ведомств и служб, работа которых предполагает контакты с большим количеством людей.

«В ближайшее время ждем следующие партии вакцины, рассчитываем, что этот процесс будет непрерывным, и, конечно же, во главу угла мы ставим безопасность и здоровье наших граждан. Сама вакцинация будет проходить бесплатно и добровольно, с учетом рекомендаций министерства здравоохранения Республики. Мы благодарны Российской Федерации за то, что она поддерживает нас во всех направлениях», — сказал глава республики.

Пушилин также отметил, что и сам планирует привиться от COVID-19.