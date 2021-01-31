Представитель Луганской Народной Республики в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Родион Мирошник назвал заявления о «нежной украинизации» Донбасса «заигрыванием с радикалами», передает РИА Новости 31 января

В Киеве хотят «нежно украинизировать» Донбасс © Facebook, Тарас Кремінь Тарас Креминь заявил, что реинтеграция Донбасса сопряжена с «дерусификацией». По его словам, Киев должен создать условия для «нежной украинизации» региона.

«Такие заявления не имеют никакого практического значения для жителей Донбасса. Больше похоже на заигрывание с радикалами, для которых украинизация и навязывание своих стандартов и идеологии — главный приоритет, тешащий собственное самолюбие», — заявил Мирошник.

Он подчеркнул, что любые попытки навязать Донбассу украинизацию, «хоть нежную, хоть жесткую», являются наступлением на неотъемлемое право человека говорить на родном языке. Представитель ЛНР в ТКГ напомнил, что даже в довоенном Донбассе русскоязычными себя считали более 90% населения, а сегодня этот процент еще больше, так как после 2014 года украинский язык стал для жителей ЛДНР «языком агрессии, языком лжи и оголтелой пропаганды и злобы».

В 2019 году на Украине был принят закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ предусматривает создание специальной «языковой комиссии», а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Креминь.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что принятие Киевом закона, притесняющего русский язык, — это продолжение русофобских действий местных политиков, управляемых из США. Он также отметил, что нынешний закон — это очередной, 12-й, этап языковой дискриминации на Украине. Ранее там были введены требования об использовании исключительно украинского языка в науке, культуре, транспорте, прессе, школах, вузах и в трудовых отношениях.