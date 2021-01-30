Корреспондент программы, выходящей на американском телеканале HBO, спросил Зеленского: «Я вижу, вы злой на президента Трампа? Возможно, немного, да?».
«Немного», — рассмеялся в ответ украинский президент, не уточнив причины.
Полная версия интервью будет опубликована позже.
В середине января Трамп заявлял, что не имеет желания предоставлять военную помощь Украине. Так, стало известно, что бывший американский лидер неоднократно требовал от официальных лиц перестать помогать Киеву «в качестве возмездия за ее действия в 2016 году» и «рычага давления» на страну, чтобы она провела расследование в отношении нынешнего президента США Джо Байдена.
.@jonathanvswan: “I can see you’re angry with President Trump. Maybe a little bit, huh?”— Axios (@axios) January 29, 2021
Ukrainian President @ZelenskyyUa: “A little bit.” #AxiosonHBO is back! Watch the full interview this Sunday at 6 p.m. ET/PT on all HBO platforms. pic.twitter.com/KSvZYewK7H