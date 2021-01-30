Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о злости на бывшего американского лидера Дональда Трампа. Об этом 29 января сообщили в Twitter-аккаунте программы Axios

Трамп VS Байден: Золотарев рассказал, в чью корзину сложил яйца Зеленский © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

«Немного», — рассмеялся в ответ украинский президент, не уточнив причины.

Полная версия интервью будет опубликована позже.

В середине января Трамп заявлял, что не имеет желания предоставлять военную помощь Украине. Так, стало известно, что бывший американский лидер неоднократно требовал от официальных лиц перестать помогать Киеву «в качестве возмездия за ее действия в 2016 году» и «рычага давления» на страну, чтобы она провела расследование в отношении нынешнего президента США Джо Байдена.