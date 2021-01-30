Ранее сообщалось, что посольство США на Украине требует от Зеленского избавиться от Дубинского, в противном случае никакой коммуникации с президентом Джо Байденом у украинского президента не будет.
«Его (Дубинского. — Ред.) выход из партии — это уменьшение возможностей влияния. Это будет трактоваться оппонентами как признание поражения и признание вины, поэтому Дубинский будет пытаться до последнего не выходить из фракции», — сказал Бортник.
29 января стало известно, что большинство представителей фракции «Слуга народа», участвовавших во внутрипартийном голосовании, а именно 100 человек, высказались за исключение Дубинского.
При этом для того, чтобы действительно исключить Дубинского из состава фракции, нужны подписи 70% ее участников — 172 человек.
Всего во фракции «Слуга народа» числится 246 депутатов.
Интервью Бортника можно прочитать на нашем сайте.