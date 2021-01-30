Депутат президентской фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Александр Дубинский приложит все усилия к тому, чтобы остаться в составе парламентского объединения вопреки попыткам Зеленского выгнать народного избранника, сказал политолог Руслан Бортник в интервью изданию Украина.ру 29 января

Ранее сообщалось, что посольство США на Украине требует от Зеленского избавиться от Дубинского, в противном случае никакой коммуникации с президентом Джо Байденом у украинского президента не будет.

«Его (Дубинского. — Ред.) выход из партии — это уменьшение возможностей влияния. Это будет трактоваться оппонентами как признание поражения и признание вины, поэтому Дубинский будет пытаться до последнего не выходить из фракции», — сказал Бортник.

Госдеп, Дубинский и раскол «Слуги народа» © Facebook, Teletriumf

При этом для того, чтобы действительно исключить Дубинского из состава фракции, нужны подписи 70% ее участников — 172 человек.

Всего во фракции «Слуга народа» числится 246 депутатов.

Интервью Бортника можно прочитать на нашем сайте.