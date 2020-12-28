В скайп-интервью изданию Украина.ру украинский политолог Руслан Бортник пояснил, с чем может быть связана агрессивная риторика украинских политиков по отношению к России, часто звучащая в СМИ в последнее время

Это сезонное обострение или же Владимир Зеленский идёт по пути экс-президента Петра Порошенко во всём?

Корнилов напомнил о «могилизации» украинцев при Порошенко © РИА Новости, Владимир Трефилов

В недавнем интервью журналу «Фокус» Владимир Зеленский заявил, что в случае «нападения России со стороны Крыма на Украину» на войну будут мобилизованы все украинцы — и мужчины, и женщины.

Кроме того, ранее украинский политолог, доктор социальной экономики Зиновий Свереда предложил взорвать Крымский мост и устроить российскому флоту «новый Перл-Харбор».