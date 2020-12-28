Это сезонное обострение или же Владимир Зеленский идёт по пути экс-президента Петра Порошенко во всём?
По мнению Бортника, такая риторика свидетельствует о том, что президент Украины пытается выглядеть своим в глазах праворадикальных сил, а Украина готовится в 2021 году сосредоточиться на крымском вопросе.
В недавнем интервью журналу «Фокус» Владимир Зеленский заявил, что в случае «нападения России со стороны Крыма на Украину» на войну будут мобилизованы все украинцы — и мужчины, и женщины.
Кроме того, ранее украинский политолог, доктор социальной экономики Зиновий Свереда предложил взорвать Крымский мост и устроить российскому флоту «новый Перл-Харбор».