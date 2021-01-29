Саммит «нормандской четверки» мог бы придать импульс усилиям по поиску решения конфликта на востоке Украины, заявила новый генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид. Ее слова приводит РИА Новости 29 января

Год после «нормандского саммита» в Париже: что ждет Донбасс © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

«Вопрос о саммите должен быть обращен к участникам "нормандского формата", но он мог бы помочь дать политический импульс усилиям, направленным на достижение урегулирования, как это было после парижского саммита в декабре 2019 года», — цитирует генсека ОБСЕ агентство.

Шмид также сказала, что «политическая воля и действия по-прежнему имеют важное значение для достижения прогресса в реализации всех положений минских соглашений».

По ее словам, ОБСЕ будет и впредь «поддерживать этот процесс и способствовать ему в меру своих возможностей».