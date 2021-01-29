Ранее российская сторона неоднократно называла проведение саммита «нормандской четверки» на уровне глав государств бессмысленным, так как Украина до сих пор не выполнила обязательства, взятые на себя на предыдущем саммите.
«Вопрос о саммите должен быть обращен к участникам "нормандского формата", но он мог бы помочь дать политический импульс усилиям, направленным на достижение урегулирования, как это было после парижского саммита в декабре 2019 года», — цитирует генсека ОБСЕ агентство.
Шмид также сказала, что «политическая воля и действия по-прежнему имеют важное значение для достижения прогресса в реализации всех положений минских соглашений».
По ее словам, ОБСЕ будет и впредь «поддерживать этот процесс и способствовать ему в меру своих возможностей».