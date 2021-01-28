Все эти активы были заморожены в связи с санкционным списком, впервые принятым Европейским советом 17 марта 2014 года. Санкции были приняты в связи с аннексией Крыма и событиями на Донбассе. На тот момент в него был внесен 21 чиновник из России и Украины.
В дальнейшем он был расширен: в 2020 году в нем находились 84 физлица, в том числе замглавы администрации президента Дмитрий Козак, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и Владислав Сурков, а также 21 юрлицо, в частности, «Транснефть», «Роснефть», Уралвагонзавод и ОАК.
Данные об объеме замороженных активов Винкельмайер-Беккер привела, отвечая на вопрос депутата Антона Фризена от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии».
Он неоднократно выступал с поддержкой снятия санкций с России, называя их бессмысленными и несущими вред экономике Германии.