Совокупный объем российских активов, замороженных в ЕС в связи с санкциями, введенными в 2014 году, составляет порядка €5 млн, из которых €1,83 млн - активы в Германии, сказала парламентский статс-секретарь министра экономики и энергетики ФРГ Элизабет Винкельмайер-Беккер во время заседания в бундестаге, сославшись на данные Еврокомиссии

Санкции — блюдо, которое Байден подает теплым © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

В дальнейшем он был расширен: в 2020 году в нем находились 84 физлица, в том числе замглавы администрации президента Дмитрий Козак, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и Владислав Сурков, а также 21 юрлицо, в частности, «Транснефть», «Роснефть», Уралвагонзавод и ОАК.

Данные об объеме замороженных активов Винкельмайер-Беккер привела, отвечая на вопрос депутата Антона Фризена от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии».

Он неоднократно выступал с поддержкой снятия санкций с России, называя их бессмысленными и несущими вред экономике Германии.