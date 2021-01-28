На видео, выложенном в сеть, супруги гуляют по зоопарку в летнее время: за спиной исполнительницы видно зеленую листву, а сама она в легкой розовой кофточке. Дойдя по павильона с пернатыми Галкин решил поинтересоваться у супруги, нравятся ли ей птицы.
«Ты мне нравишься, мой ласковый и нежный зверь», — игриво ответила примадонна, приподнимая очки.
Поклонники, которые на чаще всего пишут Пугачевой комплименты и пожелания всего хорошего в этот раз настроения звездных супругов не разделили.
«Смешно смотреть. А нравишься ли ты ему???», «Да он с ней разговаривает как с умалишенной», «Что у нее с губами?», «Еле хрипит. Докурилась до предела. Такой голос не сберегла», «Еле лыко вяжет, старая гусыня, потерявшая не только голос от пьянки и табака, но и стыд, совесть и талант!» — отреагировали пользователи сети на ролик.
Ранее стало известно, что Невеста внука Пугачевой вышла замуж за другого.