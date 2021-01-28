На странице дочки певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина в Instagram 27 января появилось архивное видео, где артистка заигрывает со своим мужем

Киркоров положил глаз на молдаванку и повезет ее на «Евровидение» © Филипп Киркоров/Инстаграм

«Ты мне нравишься, мой ласковый и нежный зверь», — игриво ответила примадонна, приподнимая очки.

Поклонники, которые на чаще всего пишут Пугачевой комплименты и пожелания всего хорошего в этот раз настроения звездных супругов не разделили.

«Смешно смотреть. А нравишься ли ты ему???», «Да он с ней разговаривает как с умалишенной», «Что у нее с губами?», «Еле хрипит. Докурилась до предела. Такой голос не сберегла», «Еле лыко вяжет, старая гусыня, потерявшая не только голос от пьянки и табака, но и стыд, совесть и талант!» — отреагировали пользователи сети на ролик.

Ранее стало известно, что Невеста внука Пугачевой вышла замуж за другого.