Младшему внуку певицы Аллы Пугачевой Дени Байсарову и крестнице дочери Валерия Сюткина Марии долгое время приписывали роман. Однако вопреки слухам девушка предпочла другого и вышла за него замуж. Об этом 26 января написала «Комсомольская правда»

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Свадьба и правда состоялась, правда, «благоверная» звездного внука вышла замуж не за внука Пугачевой. Про ее супруга ничего неизвестно, кроме имени — Павел, его выдала Сюткина, поздравившая пару в соцсети.

«Выдали замуж мою крестницу Машу! Маша + Паша = любовь», — написала Сюткина.

Слухи об отношениях внука примадонны и крестницы Сюткиной стали распространяться после того, как Дени признавался ей в чувствах в социальных сетях и, по слухам, даже подарил кольцо. Позже молодые люди опровергали информацию, заявляя, что просто дружат, как и их семьи.

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