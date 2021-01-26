Девушку Марию в светском обществе называли «невестой» Байсарова и даже поговаривали, что пара собирается узаконить отношения, соответствующие новости писали и СМИ, причем с указанием интересного положения девушки.
Свадьба и правда состоялась, правда, «благоверная» звездного внука вышла замуж не за внука Пугачевой. Про ее супруга ничего неизвестно, кроме имени — Павел, его выдала Сюткина, поздравившая пару в соцсети.
«Выдали замуж мою крестницу Машу! Маша + Паша = любовь», — написала Сюткина.
Слухи об отношениях внука примадонны и крестницы Сюткиной стали распространяться после того, как Дени признавался ей в чувствах в социальных сетях и, по слухам, даже подарил кольцо. Позже молодые люди опровергали информацию, заявляя, что просто дружат, как и их семьи.
Ранее мы писали: Пугачева омолодилась благодаря американцам и избавилась от Киркорова.