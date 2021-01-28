Вопросы о легитимности Всебелорусского народного собрания (ВНС) вызваны не самим статусом мероприятия, а попытками радикальной оппозиции дискредитировать этот орган. Об этом директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» (Минск) Алексей Дзермант сказал в интервью изданию Украина.ру

Политолог о поправках в Конституцию Белоруссии © из личного архива Петра Петровского Александр Лукашенко объявит об основных направлениях конституционной реформы. При этом многие наблюдатели считают, что верить в серьезность этого мероприятия нельзя, так как принимать участие в нем будут «манекены» и «марионетки», специально отобранные для одобрения предложений Лукашенко.

Дзермант отметил, что в ВНС принимают участие представители местной и центральной власти, представители общественных объединений, трудовых коллективов и профсоюзов, а также представители оппозиции. Так, по его данным, свои предложения по делегатам выдвинули члены предвыборных штабов кандидатов в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

Таким образом, представительство на собрании будет широким, что не дает поводов усомниться в его легитимности, подчеркнул политолог.

«Вопросы о легитимности вызваны не самим статусом собрания, а тем, что хотят дискредитировать в принципе этот орган и попытаться таким образом кинуть тень на предстоящую конституционную реформу. То есть это чисто политическая манипуляция, не имеющая ничего общего с тем, что на самом собрании будет обсуждаться», — сказал он.

Этим, по словам эксперта, занимается радикальная оппозиция, которая сегодня, в частности, угрожает участникам ВНС санкциями.

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