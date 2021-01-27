Закон о всеукраинском референдуме необходим, даже такой несовершенный, какой был на днях принят Верховной Радой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Украинского института политики Руслан Бортник

Референдум на Украине: что собирается легализовать Зеленский? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По словам Руслана Бортника, вопрос статуса Донбасса может быть вынесен на такой референдум.

«Но для этого, во-первых, должно быть решение Конституционного суда, а во-вторых, самое главное, для этого нужна политическая воля», — сказал собеседник издания.

Однако политической воли вынести вопрос Донбасса на референдум у украинских властей в настоящее время пока не наблюдается, добавил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.