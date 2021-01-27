Референдум на Украине: что собирается легализовать Зеленский?
Референдум на Украине: что собирается легализовать Зеленский?
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Верховная Рада 26 января во втором чтении приняла закон о народовластии через референдум.

По словам Руслана Бортника, вопрос статуса Донбасса может быть вынесен на такой референдум.

«Но для этого, во-первых, должно быть решение Конституционного суда, а во-вторых, самое главное, для этого нужна политическая воля», — сказал собеседник издания.

Однако политической воли вынести вопрос Донбасса на референдум у украинских властей в настоящее время пока не наблюдается, добавил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

 