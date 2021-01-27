Верховная Рада 26 января во втором чтении приняла закон о народовластии через референдум.
По словам Руслана Бортника, вопрос статуса Донбасса может быть вынесен на такой референдум.
«Но для этого, во-первых, должно быть решение Конституционного суда, а во-вторых, самое главное, для этого нужна политическая воля», — сказал собеседник издания.
Однако политической воли вынести вопрос Донбасса на референдум у украинских властей в настоящее время пока не наблюдается, добавил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.