Тарифный вопрос стал главной причиной обвала президентской партии «Слуга народа», считает политолог Руслан Бортник

Об этом директор Украинского института политики рассказал в интервью изданию Украина.ру.

Руслан Бортник: кто он © Руслан Бортник

- Руслан, в чем причина столь резкого падения?

— Прежде всего тарифная проблема. Резкий рост тарифов привел к резкому росту разочарования и в отношении «Слуги народа», и в отношении президента. Параллельно на общественное мнение оказывает давление и вопрос борьбы с коррупцией, и вопрос мира на Донбассе, но ключевым вопросом стал именно тарифный.

- Незначительно упал и рейтинг ОПЗЖ, а популярность «Евросолидарности», наоборот, выросла…

— Это игра в рамках социологической погрешности, но оппозиция постепенно отбирает часть голосов, которые теряет «Слуга народа».

Те люди, которые были на грани между «Слугой народа» и «Европейской солидарностью», «Слугой народа» и ОПЗЖ, то есть думали голосовать за тех или за тех, возвращаются в оппозиционный лагерь, потому что разочаровываются в «Слуге народа».

Рейтинг Зеленского обвалился — КМИС © пресс-служба президента Украины

Происходит перетекание как к двум оппозиционным лидерам, так и избиратели начинают искать новые политические проекты. Часть избирателей перетекает к Смешко, Шарию, Гройсману. Есть ниши и для новых политических проектов.

- Какие перспективы у политического проекта Владимира Гройсмана?

— Я боюсь комментировать цифры, которые касаются Смешко, Шария или Гройсмана, потому что они небольшие. Погрешность может поднимать их выше или ниже барьера. Кроме того, небольшие цифры очень легко правятся социологами. То есть я небольшим цифрам не доверяю.

- Верховная Рада утвердила во втором чтении 26 января закон о всеукраинском референдуме. Как это повлияет на политическую жизнь в стране и какие вопросы могут быть вынесены на референдум, если он состоится?

— У власти появится дополнительный инструмент принятия или отмены каких-то законов, выноса на общественное обсуждение каких-то общепопулярных тезисов своей кампании, превращения этих вопросов в референдумы.

Временное облегчение. Восемь шагов Шмыгаля к снижению сумм в платежках © Кабинет министров Украины

- Вопрос Донбасса может быть решен на таком референдуме?

— Может, но для этого, во-первых, должно быть решение Конституционного суда, а во-вторых, самое главное, для этого нужна политическая воля.

Сегодня политической воли вынести вопросы Донбасса на референдум не наблюдается.