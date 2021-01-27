«Массаж новых губ от Юлии Тимошенко», — подписал он ролик.
Пользователи отнеслись к видеозаписи с иронией.
«Разминает надутые губы», «Да все нормально, у человека во рту пересохло. Хорошо выглядеть разве это плохо? А что превратиться в бабку. Она же медийное лицо», «В мою молодость был клуб один — "Роза" назывался, там все под утро так делали», «Ну привыкает человек к новому», — написали они в комментариях.
Тимошенко не раз поражала украинцев сменой имиджа. В ноябре прошлого года она увеличила губы, сделала подтяжку лица и распрощалась с прической. 25 января она появилась в Верховной Раде и выступила на брифинге. Она невероятно помолодела, на коже 60-летней женщины не было ни единой морщины. Ей сделали новую укладку и перекрасили волосы. Их завили в локоны, сделали прикорневой объем, закрепив сзади пряди. Кроме того, впервые за долгое время она вышла на публику без очков. Юлия Владимировна выглядела романтично и элегантно, однако все же новоприобретенная молодость казалась не слишком естественной.