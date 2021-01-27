Лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко, которая на днях кардинально изменила внешность, подловили в сессионном зале Верховной Рады на «разминке» для губ. Соответствующее видео 27 января опубликовал фотограф Александр Гончаров в своем Facebook

Юлия Тимошенко фантастически помолодела. Ее политическим врагам следует приготовиться © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Пользователи отнеслись к видеозаписи с иронией.

«Разминает надутые губы», «Да все нормально, у человека во рту пересохло. Хорошо выглядеть разве это плохо? А что превратиться в бабку. Она же медийное лицо», «В мою молодость был клуб один — "Роза" назывался, там все под утро так делали», «Ну привыкает человек к новому», — написали они в комментариях.

Тимошенко не раз поражала украинцев сменой имиджа. В ноябре прошлого года она увеличила губы, сделала подтяжку лица и распрощалась с прической. 25 января она появилась в Верховной Раде и выступила на брифинге. Она невероятно помолодела, на коже 60-летней женщины не было ни единой морщины. Ей сделали новую укладку и перекрасили волосы. Их завили в локоны, сделали прикорневой объем, закрепив сзади пряди. Кроме того, впервые за долгое время она вышла на публику без очков. Юлия Владимировна выглядела романтично и элегантно, однако все же новоприобретенная молодость казалась не слишком естественной.