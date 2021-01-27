Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт поддерживает венгров Закарпатья, чтобы укреплять отношения с Украиной, в этом нет никакого сепаратизма. Его слова прозвучали на встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве

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В свою очередь, венгры после притеснений со стороны украинских властей все больше склоняются в сторону поддержки исторической родины.

Так, ранее депутаты Сюртовского сельсовета во время принесения присяги пели гимн Венгрии, а не Украины.

«Для нас очень важны венгры Закарпатья, и на венгров Закарпатья мы смотрим, как на возможность соединения с Украиной, и мы верим в то, что когда мы поддерживаем венгров Закарпатья и венгерскую общину, то таким образом мы поддерживаем и помогаем отношениям между Украиной и Венгрией», — отметил Сийярто.

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Такой подход делает бессмысленным все обвинения, связанные с сепаратизмом, считает Сийярто.

При этом, по его словам, отношения двух стран не должны отягощаться обысками, которые проводят в венгерской общине в Закарпатской области.