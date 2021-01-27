При этом поддержка Венгрией соотечественников в Закарпатье всегда встречала сопротивление со стороны официального Киева.
В свою очередь, венгры после притеснений со стороны украинских властей все больше склоняются в сторону поддержки исторической родины.
Так, ранее депутаты Сюртовского сельсовета во время принесения присяги пели гимн Венгрии, а не Украины.
«Для нас очень важны венгры Закарпатья, и на венгров Закарпатья мы смотрим, как на возможность соединения с Украиной, и мы верим в то, что когда мы поддерживаем венгров Закарпатья и венгерскую общину, то таким образом мы поддерживаем и помогаем отношениям между Украиной и Венгрией», — отметил Сийярто.
Он попросил всех граждан Украины смотреть именно таким образом на поддержку, которую оказывает Венгрия соотечественникам.
Такой подход делает бессмысленным все обвинения, связанные с сепаратизмом, считает Сийярто.
При этом, по его словам, отношения двух стран не должны отягощаться обысками, которые проводят в венгерской общине в Закарпатской области.