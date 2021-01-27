На заседании городского совета Изюма Харьковской области депутаты устроили драку. Об этом сообщил сайт «Суспильне.Харьков» 26 января

Сообщается, что сессия горсовета проходила напряженно. Депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Денис Штейман не соглашался с мэром Изюма Валерием Марченко и повышал голос.

Киевлянин ударил журналистку и тут же упал в лужу — видео © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк Анатолию Жидкову от партии «Новые лица». В ответ Жидков ударил Штеймана, депутаты сцепились в драке.

«Он меня ударил, вы что, не видели? Ты меня ударил, б***ь, з****а е****я», — стал кричать Штейман.

Их стали разнимать остальные депутаты, также в конфликт вмешались полицейские.

По информации пресс-секретаря полиции Харьковщины Оксаны Калмыковой, после драки в местный участок поступило два заявления, уголовное производство по ним еще не открыто.

По результатам местных выборов 2020 года в Изюмский городской совет прошли четыре политические партии: ОПЗЖ (13 депутатов), «Новые лица» (10), «Слуга народа» (8), «Блок Светличной "Вместе!"» (3). Мэром Изюма переизбрали Валерия Марченко, который на последних выборах баллотировался от «Слуги народа».