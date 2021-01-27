Однако, считает эксперт, националисты оседлали ситуацию, использовав бчб-символику, и это привело к тому, что протест маргинализировался.
При этом, по ее мнению, протест не появился из ниоткуда, поскольку власть, руками номенклатуры, то потакая, потворствуя, а то и активно поддерживая, взращивала «ручных» националистов, которые оказались не ручными, а спяще-агрессивными.
«Задолго до выборов пропагандисты предлагали создать отряды, которые будут «наводить порядок», «приводить в чувство» инакомыслящих. Разве это не экстремизм? Во время первой волны пандемии угрозы сыпались в адрес врачей. Какой реакции вы ждали в ответ? Вот мы и имеем политизированное врачебное сообщество. Кто в этом виноват?», — негодует Мирсалимова.
Власть и официоз всё сделали для того, чтобы у людей выросла агрессия, но в арсенале власть имущих и пропагандистских оправдателей лишь одно оружие — насилие, заключила собеседница издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.