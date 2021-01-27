На начальном этапе белорусских протестов организаторы понимали: не будь провокационной символики — бчб-флагов, которые использовали коллаборационисты, или флагов Евросоюза, то недовольных властью граждан на улицах было бы гораздо больше. Об этом рассказала белорусский политик из РПТС Эльвира Мирсалимова в интервью изданию Украина.ру

Дзермант: В вопросе реформ Белоруссия пойдёт по собственному пути © Facebook, Алексей Дзермант

При этом, по ее мнению, протест не появился из ниоткуда, поскольку власть, руками номенклатуры, то потакая, потворствуя, а то и активно поддерживая, взращивала «ручных» националистов, которые оказались не ручными, а спяще-агрессивными.

«Задолго до выборов пропагандисты предлагали создать отряды, которые будут «наводить порядок», «приводить в чувство» инакомыслящих. Разве это не экстремизм? Во время первой волны пандемии угрозы сыпались в адрес врачей. Какой реакции вы ждали в ответ? Вот мы и имеем политизированное врачебное сообщество. Кто в этом виноват?», — негодует Мирсалимова.

Власть и официоз всё сделали для того, чтобы у людей выросла агрессия, но в арсенале власть имущих и пропагандистских оправдателей лишь одно оружие — насилие, заключила собеседница издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.