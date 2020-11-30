Без реальной интеграции, без развития перспективных, высокотехнологичных производств, без отраслевого взаимодействия, без развития экономики — Беларусь обречена, считает белорусский политик Эльвира Мирсалимова

- Эльвира, так что, будет ли углубление интеграции Белоруссии с Россией при Лукашенко или протестная волна спала и теперь последний в поддержке России не нуждается, а поэтому вся эта интеграция его побоку?

— Слаще власти только ещё большая власть. Лукашенко выгодно похоронить интеграцию. Но невыгодно делать это открыто. Тут важна интрига и умение манипулировать обещаниями.

Иначе никто не даст кредитов, преференций, столь необходимых для сохранения власти в условиях тотально зависимой от России экономики, иначе никто не спасёт в критическую минуту, когда остаётся последняя обойма в автомате, а дамы с цветами всё наступают и наступают.

Многолетний спектакль под условным названием «Щас подпишу!» удивительным образом держал всех в напряжении два с половиной десятилетия. Тут стоит поаплодировать главному персонажу. То, что не удалось Януковичу и Додону, замечательно удаётся Лукашенко.

Сколько раз Александр Григорьевич объявлял, мол, всё, осталось «подписать три карты», «еду в Сочи и там поставлю точку» и т.д. Вот и сейчас, когда Лавров открытым текстом заявил, мол, надо держать слово и выполнять договорённости, мы же вас спасли в самый сложный момент: предсказуемо засуетились все, включая Макея, имитируя готовность.

Вот, мол, мы и Евросоюзу покажем пальцевую фигурацию, и недружественные Польшу и Литву пожурим. Вот и с Россией в который раз должны подумать об усилении взаимоотношений. Но только подумать.

- Так, а что дальше будет?

— Дальше будет всё то, что мы наблюдали многократно. «О! Смотрите, красные крокодилы на юг полетели! Ну, вы и доверчивые!» О-па! А вот они мы: многовекторные, в вышиваночках. Хотим — американского госсекретаря пригласим, по плечу похлопаем.

Он нам пообещает решить вопрос с углеводородами. Да, дорого, зато независимо. От России дорого, это же совсем не то, что от Америки дорого.

Зато никто, как любит выражаться наш президент, «не ставит раком, не опускает на колени, не наклоняет»…

А заодно втихаря продолжим выкорчёвывать русский язык, под шумок позволим местным нацикам чувствовать себя вольготно, «Бессмертный полк» позволим с лозунгом «За Бацьку!», а в День Победы — категорически против. Два полюса: либо ты за Бацьку, либо ты посягаешь на «любимую» и «независимую». Смысловой тупик.

- Но ведь рано или поздно такая позиция — имитация реформы и интеграции — может закончится плачевно для белорусской власти. Обманывать до бесконечности ведь нельзя.

— Парадокс в том, что каждый шаг власти, дворцовой пиар-обслуги и официоза лишь усугубляет кризисную ситуацию, провоцирует новые социальные конфликты, усиливает гражданский раскол.

Похоже, эйсмонты-кривошеевы попросту не понимают, как, каким образом можно, с одной стороны, создать конфликт внутри маргинальной части протеста, при котором те сами себя дискредитируют в глазах гражданского общества. А с другой — не понимают, как создать новые объединяющие смыслы, как генерировать конструктивные идеи.

Не понимают номенклатурные идеологи, что необходимо отсечь и перековать в своих сторонников то большинство, ту относительно устойчивую часть общества, которая вынуждено выходит на улицу, потому как не имеется другого способа выразить своё недовольство сложившейся ситуацией.

Пропагандистам, которые ещё вчера из каждого утюга поливали грязью Россию, это, увы, недоступно. Им удобно, чтобы всё стало «как раньше». Потому и звучит нафталиновый лозунг «сохраним, сбережём». Короче, собираются всё забальзамировать и покрыть позолотой.

Вот мы и оказываемся в ситуации, когда любые действия протеста, равно как и судорожные действия власти, приводят к единому результату — нивелированию смысла, «бессмысленности» самой необходимости создания Союзного государства, отворачиванию от интеграции с Россией, от реального объединения, от реального развития страны. Оттого и «вовремя» подаётся удобная статистика, мол, количество сторонников интеграции с Россией всё меньше и меньше.

- Считается, что уменьшение количества сторонников интеграции происходит из-за того, что Россия поддерживает Лукашенко.

— Политика российского «невмешательства», равно как и политика белорусской многовекторности, — всё в «одну калитку», всё против интересов России и Беларуси.

Без реальной интеграции, без развития перспективных, высокотехнологичных производств, без отраслевого взаимодействия, без развития экономики — Беларусь обречена.

Тут не до выцыганивания особых условий и упований «дайте по-братски». Россия справится и без нас. Но пусть никогда не случится сценарий будущего «без нас». Мы должны вместе совершить тот самый рывок в будущее.

- Власти ведь выгодно, чтобы протесты проходили под бчб-флагами, ведь можно говорить, что это все националисты протестуют, а не общество?

— На начальном этапе белорусских протестов организаторы понимали: не будь провокационной символики — бчб-флагов, которые использовали коллаборационисты времён фашистской оккупации, синих флагов Евросоюза и прочего, то недовольных властью граждан на улицах было бы гораздо больше. Но «нацики» оседлали ситуацию. Использовав бчб-символику, протест маргинализировался.

- Всё-таки рано или поздно радикализация протеста с помощью националистов произойдёт? И если да, то ведь и власти ответят на менее радикальными действиями?

— Протест не появился из ниоткуда. Власть, руками номенклатуры, то потакая, потворствуя, а то и активно поддерживая, взращивала «ручных» националистов, которые оказались не ручными, а спяще-агрессивными.

Ещё вспомним, как задолго до протестов пропагандисты официоза, упоённые вседозволенностью, брызгали слюной, угрожая тем, кто имел иную точку зрения на политическую ситуацию в стране, мол, придёт к вам «молох кровавый», всех посадим, всех лишим гражданства и т.п.

Задолго до выборов пропагандисты предлагали создать отряды, которые будут «наводить порядок», «приводить в чувство» инакомыслящих. Разве это не экстремизм? Во время первой волны пандемии угрозы сыпались в адрес врачей. Какой реакции вы ждали в ответ? Вот мы и имеем политизированное врачебное сообщество. Кто в этом виноват?

Ни власть, ни пиар-обслуга никогда не признают своих ошибок, своей ответственности за происходящее.

Власть и официоз всё сделали для того, чтобы у людей выросла агрессия. Но в арсенале власть имущих и пропагандистских оправдателей лишь одно оружие — насилие.

- Что думаете по поводу предъявленных Виктору Бабарико обвинений? Они не связаны с политикой, но за этими обвинениями, по-вашему, стоит политика?

— Сейчас из Бабарико пытаются вылепить образ этакого «пророссийского» парня. Как-то забылось, что два десятилетия бывший банкир демонстрировал исключительно националистическую повестку. Поддерживал, например, активную русофобку Алексиевич.

Как-то забылось, что именно Бабарико призывал к возврату Конституции 1994 года. Это означает, что русский язык в Беларуси утрачивает статус государственного.

Бабарико не только инициировал протесты, на которых звучат антироссийские лозунги. Напомню также, что на официальном телеграм-канале Бабарико был обнародован призыв к забастовкам на предприятиях, призыв к остановке производств, что привело бы к обрушению экономики и, по замыслу инициаторов и организаторов, принудило Лукашенко к отставке.

Бабарико обещал каждому уволенному за забастовки рабочему выплату в размере 1500 евро. Мужчина собирался угробить экономику страны, а из него пытаются вылепить образ героя.

Давайте посмотрим на ситуацию под другим углом. Если бы не мощное внешнее финансирование протеста, то ни о самом Бабарико, ни обо всех остальных фронтвуменш бело-красно-белого безумства никто бы и не знал.

Уберите источник финансирования — вы увидите растерянных людей, лишённых какой-либо общественной поддержки. Ведь до предвыборной кампании их никто не знал. Допустив их команды к сбору подписей, власть сама себе создала то, что мы все будем вынуждены расхлёбывать ещё долго.

Объяви власть, что кандидаты могут выдвигаться только от зарегистрированных партий, мы бы наблюдали тот самый политический бум, только в рамках закона и без общественного потрясения, без резкого спада экономики, без социального кризиса, без жуткого насилия, без символики нацистских пособников.

Но в те годы, в которые нас призывают вернуться, было проще устраивать показательную порку агрочиновников, чем выстраивать систему политического развития страны.

Тогда можно было ляпнуть, что «россияне нас нагибают», «подкидывают проблем с Востока», «вмешиваются, посягают на наш суверенитет» — этого было достаточно для самоуспокоения. Теперь, уверена, что возврата к политической пустыне уже не будет. Понимает ли это власть? Вряд ли.