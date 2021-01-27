Исторической фигурой, которая могла бы объединить жителей Восточной и Западной Украины, мог бы стать киевский князь Владимир Мономах. Об этом рассказал живущий в Черкассах философ Олег Сифер-Седов в интервью изданию Украина.ру

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«Даниил Галицкий, почитаемый на западной Украине, — потомок Владимира Мономаха по старшей линии Мономаховичей. И он также был великим князем Киевским в 1240 году. Да мало ли еще с кем бы нас объединил этот образ — как опорный. Женой Мономаха и матерью, бабушкой и прабабушкой последующих Мономаховичей была принцесса Англии Гита Уэссекская, а по линии Мономаха — родственники из Византии и Швеции… Вот на уровне корней надо бы и объединяться с Европой. А у нас соросо-проплаченные историки ухватились за казаков как за опорный образ. А на западной Украине вообще не совсем ясно, за кого ухватились», — сетует Сифер-Седов.

Вместо этого, добавил философ, украинцам навязывается негативная страдальческая история как основная вместе с «днями голодоморов», репрессий и другими грустными «праздниками», чтобы ослабить их психологически.

Полностью интервью можно прочитать здесь.