Эксперт пояснил, что ровно за 900 лет до современного Майдана-2013 в Киеве в 1113 году были народные волнения, вызванные социальной несправедливостью, и тогда киевляне позвали князя Владимира Мономаха возглавить государство, после чего были почти прекращены княжеские междоусобицы, и, по мнению историков, наступил самый успешный период в истории Киевской Руси.
«Даниил Галицкий, почитаемый на западной Украине, — потомок Владимира Мономаха по старшей линии Мономаховичей. И он также был великим князем Киевским в 1240 году. Да мало ли еще с кем бы нас объединил этот образ — как опорный. Женой Мономаха и матерью, бабушкой и прабабушкой последующих Мономаховичей была принцесса Англии Гита Уэссекская, а по линии Мономаха — родственники из Византии и Швеции… Вот на уровне корней надо бы и объединяться с Европой. А у нас соросо-проплаченные историки ухватились за казаков как за опорный образ. А на западной Украине вообще не совсем ясно, за кого ухватились», — сетует Сифер-Седов.
Вместо этого, добавил философ, украинцам навязывается негативная страдальческая история как основная вместе с «днями голодоморов», репрессий и другими грустными «праздниками», чтобы ослабить их психологически.
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