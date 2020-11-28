Новое поколение политиков толкает Украину в пропасть, выполняя волю мировых элит. У страны есть шанс изменить свою судьбу, но для этого людям надо изменить своё духовное состояние, считает живущий в Черкассах философ Олег Сифер-Седов

Об этом он сказал в интервью изданию Украина.ру.

- Олег, Украина недавно отмечала очередную годовщину начала Майдана. В связи с этим много спорят о том, что это было, революция или госпереворот, что потеряла страна и что приобрела… Ваша оценка? Прозрел ли народ?

«Любой майдан заканчивается «карабахом», а также другие американские законы © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Совершенно понятно, что Майдан задумывался опытными шахматистами из-за океана. Та же схема сейчас раскручивается в Белоруссии, даже кому-то лень ее видоизменять. Все это, конечно, грустно. Жаль и нас, украинцев, жаль и белорусов. Все это вполне лежит на поверхности.

При этом есть и другая сторона «майдановской медали». Жаль, так почти никто не заметил второго — и высшего, и глубинного — смысла Майдана 2013-2014 годов, который оказался заложен как бы и свыше, и из глубины веков, корректируя заокеанские и не только замыслы и создавая надежду и духовную опору для украинцев. И этот второй «тайный» и высший смысл мог бы возродить и объединить Украину. Но он за семь лет остался незамеченным и не осознанным.

- Поясните.

— Это совпадение дат аналогичных событий в Киеве. Ровно за 900 лет до современного Майдана-2013, аналогичное событие происходило в Киеве в 1113 году. Были народные волнения, вызванные социальной несправедливостью, и тогда киевляне позвали князя Владимира Мономаха возглавить государство.

После чего были почти прекращены княжеские междоусобицы, и, по мнению историков, наступил самый успешный период в истории Киевской Руси. И эта дата, и сам образ князя Владимира Мономаха, оставившего нам к тому же и уникальное произведение «Поучение детям», — все это могло бы стать столь необходимой нам позитивной исторической точкой опоры.

- Могло бы, но?..

Культурный зиппер. Что может сшить распадающуюся Украину © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

С этой же целью стараются психологически отсоединить украинцев от соучастия в победной теме Советского Союза во Второй мировой войне.

- Да, известная тема. Применяется, так сказать, психоисторическое оружие. Однако 900 лет — это все же не тысяча, хотя действительно удивляет это совпадение: 1113 и 2013…

— Да, не тысяча, я тоже так размышлял, не будучи особенно сведущим в истории. Но однажды услышал слова экскурсовода — посетим Владимирский собор, построенный к 900-летию крещения Руси. Оказалось, к тому же 900-летию был воздвигнут и памятник Богдану Хмельницкому. Так что это тоже сакральная цифра для Киева…

Разъединительные и разрушительные силы планировщиков Майдана были как бы уравновешены высшими силами, готовыми дать нам объединительную позитивную духовно-историческую точку опоры. Только почти никто этой подсказки не заметил.

- Почти?

— Знаю, что в самом начале правления Зеленского ему была передана записка через ближайшее окружение с предложением раскрутить эту тему, попытаться создать объединяющую духовную точку опоры. Но теперь ясно, что ему и не дали бы это сделать.

- Думаете, образ Мономаха мог бы объединить запад и восток Украины?

— Вполне. Даниил Галицкий, почитаемый на западной Украине, — потомок Владимира Мономаха по старшей линии Мономаховичей. И он также был великим князем Киевским в 1240 году. Да мало ли еще с кем бы нас объединил этот образ — как опорный. Женой Мономаха и матерью, бабушкой и прабабушкой последующих Мономаховичей была принцесса Англии Гита Уэссекская, а по линии Мономаха — родственники из Византии и Швеции…

Вот на уровне корней надо бы и объединяться с Европой. А у нас соросо-проплаченные историки ухватились за казаков как за опорный образ. А на западной Украине вообще не совсем ясно, за кого ухватились.

- И каков результат?

— Обрезали украинцам великие исторические корни, кстати, опять же корни европейские. Увели эти корни в искусственные умопостроения Грушевского о древних, но уже якобы украинских князьях, почему-то, правда, не говоривших на украинском языке. Поэтому и увядает Украина с обрубленными и отравленными ложью корнями.

Юрий Милославский: «Украинство» настойчиво выдает себя за Украину © ruinformer.com

- Олег, вы бывший учитель физики, или довелось преподавать также и историю, и филологию?

— Я преподавал физику. Физическая школа мышления помогла быстро заметить бредовые инсинуации в некоторых исторических построениях. Потому и заинтересовался историей. В этом для меня лично полезность Майдана и последующего периода. Жаль только, теперь ненька Украина катится в пропасть…

- Спасибо за интересный философско-исторический экскурс. Вернемся теперь к нынешнему дню. На что сегодня украинцы надеются, чего ждут?

— Думаю, простые украинцы просто уже в отчаянии. Многие уже понимают, что сейчас идет как раз целенаправленный геноцид, в отличие от вызванного разными причинами голода начала 30-х годов прошлого века.

Урезаются нищенские субсидии. Дороги да, строятся. Но не ясно, для кого в будущем. Простых людей целенаправленно обрекают на вымирание. Например, недавно у многих людей отобрали несчастные символические 400 гривен, которые они получали за уход за людьми престарелого возраста, за теми, кому за 80.

Президент-очевидность. Прерванная © РИА Новости, Владимир Трефилов

Этот пример — как лакмусовая бумажка. Будто бы все рассчитано: у ухаживающего и выкручивающегося как-то человека должно подскочить давление, просто поехать крыша от самого такого отношения или не выдержать сердце от безысходности. А старый родственник, возможно, лежачий, на кого шла какая-то пенсия, на которую как-то оба и выкручивались, должен загнуться без ухода. И это лишь один из моментов, примеры я знаю…

А тут еще про какой-то голодомор 30-х годов ХХ века до сих пор рассказывают. Тогда люди умирали от голода, но все же тогда же строились электростанции, тракторные заводы, открывались институты.

- А сегодня? На что люди надеются?

— Сегодня… Сегодня люди стараются себя просто утешать как-то. Как говорила моя уже покойная двоюродная тетя, пережившая и голодомор, и работы в Германии, дожившая до 92 лет, «якось воно буде! Не може бути, щоб нияк не було!».

Она просто офигевала от Порошенко, хорошо, не дожила до Зеленского. Но, к сожалению, этот «нияк» подкрадывается ко многим. От нервов и безысходности умирают уже тридцати-сорокалетние. И это помимо коронавируса.

В начале люди надеялись на Зеленского. Теперь, наверное, надежда, что после местных выборов как-то окрепнут местные силы, блокирующие геноцидные тенденции, идущие из Киева. Ну это кому как повезет, где кто кого удачно выбрал. У нас в Черкассах переизбрали прежнего мэра (Анатолия Бондаренко. — Ред.), больше потому, что он смог сопротивляться геноцидному Киеву. Правда, народ сам же и наголосовал туда (в Верховную Раду. — Ред.) глуповатую монобильшисть (монобольшинство. — Ред.).

- Насколько помню, мэр Черкасс, как и мэры некоторых других городов, протестовал против так называемого локдауна выходного дня. Расскажите, как идёт борьба с коронавирусной инфекцией, какие тенденции на местах? Выживут ли украинцы в новом карантине, если его введут в такой форме, в какой вводили весной?

— Такой повторный карантин, конечно, добьет Украину окончательно. Никто платить людям не будет для их выживания. Да и коммунальные платежи, видите, не отменяли хотя бы на пару месяцев. А тут зима еще.

«Декабристы» по вызову, или Бессовестная «совесть нации» © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

- А что же Зеленский?

— Сам Зеленский с семьей, такое впечатление, что находится в заложниках у корпоратократов с первых недель своего президентства.

А ковид этот, думается, еще будет бродить и бродить. Раньше я не верил в него, но сейчас уже есть у меня переболевшие знакомые. Переболевшие и, слава Богу, выздоровевшие. А в целом… Почитал вот биографию нынешнего министра здравоохранения — ни одного дня в здравоохранении до того, как стал министром, не работал. Как тут нам пройти мимо этого коллапса медицины и полного локдауна? Жуткие времена.

Свидетели Иеговы говорят — вот действительно пришли предсказанные в Библии «последние времена». Я им завидую — они давно психологически себя к этому готовили, а мне реально страшно, и я лишь один из миллионов.

- В связи с пандемией уже говорят о грядущей будто бы «большой перезагрузке человечества»… Предсказывают, что в ходе пандемии мир изменится кардинально. Что думаете по этому поводу?

— Только Господь Бог может сделать нормальную перезагрузку. А от той перезагрузки, которую нам предсказывают, ничего доброго не жду.

Реальная и беспощадная правда состоит в том, что миром — и Украиной — сегодня управляют, скажем так, концептуальные лохи, по своей идеологии являющиеся «детьми обезьяны Дарвина». Они навязывают всем нам идеалы приоритета материального над духовным, навязывают конкуренцию и принцип доминирования над ближним.

Модель общества, которую они уже построили, это общество потребления. Представим, какую модель общества построило бы «оцивилизованное животное», способное сознательно чего-то добиваться и что-то воплощать, используя инструменты и других животных? Оно бы построило максимально комфортабельный питомник. И животные, которые строили бы такой питомник, используя других животных с инструментами, создали бы себе там особую элитную часть, а вокруг — питомник попроще, уже для других, обслуживающих эту элитную часть.

- Вы о модели «золотого миллиарда»?

— Да. Или… Не так конкретно. Сегодня эта модель выстроена в виде простого общества потребления с богатыми и бедными. Общества, которое требует все более изощренного потребления, все более дорогих «игрушек», перемалывая природные ресурсы в огромнейших масштабах. При этом говорится о перенаселении, о нехватке продовольствия на планете.

И эта модель прямо указывает на психологию тех, кто выстроил «питомник» вместо «царствия божьего». Видим воплощение идеи, что человек — это животное. И в первую очередь видна власть этой идеи над мировой элитой.

Отсюда простой напрашивающийся вывод — миром сегодня правят идейные «дети обезьяны Дарвина», а не «божьи дети», стремящиеся к состоянию со-Творца, стремящиеся к гармоничному продолжению дела, начатого Творцом, создавшим этот мир и самого человека со сверхсложной тонкостью и точностью. Какую же нормальную перезагрузку человечества они могут сделать?

- Вы упомянули о «концептуальных лохах», поясните, что это за персонажи?

— Да, упомянул. Те, кто читал работу «Революция Антилох» — кстати, она ровесница «революции гидности», каждый может посмотреть в интернете, что «концептуальный лох» — это человек, очень уверенно пропагандирующий или диктующий другим взгляды на жизнь, но делающий это без знания объективного смысла жизни и вне связи с его поиском.

И вот все эти мировые магнаты, элитарии, каковыми они себя считают, находящиеся на высших ветвях социального древа, представители кланов, правящих миром и диктующих другим правила жизни, — они что-то говорят об объективном смысле жизни или хотя бы о его поиске? Вы сами знаете ответ.

А ведь смысл жизни, не придуманный, а объективный — это полюс гармонизации человечества с окружающим миром, инструкция гармонии сосуществования в мире со Вселенной и друг с другом. Так и выходит, что миром правят «концептуальные лохи», они же «идейные дети обезьяны Дарвина», не способные ничего придумать принципиально другого, кроме какого-то изощренного, но по сути своей «питомника».

А ведь давно известно, что теория Дарвина не подтвердилась, что разумная жизнь не могла появиться самопроизвольно путем случайных мутаций и отбора. И никакие инопланетяне изначально не могли появиться таким же образом, если, допустить, что это они принесли жизнь на планету Земля.

- Дарвинисты с вами наверняка не согласятся…

— Это их проблемы. Но вернёмся ещё раз к слову «лох». Я употребил его не просто так. Говорят, что когда-то в милицейских протоколах для экономии времени так сокращенно обозначали «лицо, обманутое хулиганами». Но так и выглядит нынешняя глобальная ситуация: нас откровенно дурят, так сказать, держат за лохов. И делают это мировые хулиганы — элиты, задающие глобальные процессы и диктующие свои правила на планете. Диктуют без знания объективного смысла жизни. Скажем, Илон Маск про чипы уже говорит, а про смысл жизни не говорит ничего.

А их самих концептуально водят за нос другие хулиганы, но уже более высокого порядка.

- Интересно кто?

— Или кто, или что. Помните, когда-то раздували тему о том, что миром правят рептилоиды?

- Да, была когда-то популярна такая тема в бульварных газетах…

— И это было не просто так. Думаю, что кто-то дал нам такой символический намек… И подсказал эту тему одному лектору — кажется, его зовут Дэвид Айк. Конечно, говорят, что всё это конспирология. Но ведь и конспирология выполняет свою определённую роль, например, отвлекая внимание людей от реальных проблем. Однако есть и другие задачи. Если посмотреть на это с другой стороны, то увидим, что речь идет о том же, о чем мы сейчас и говорим: о текущем состоянии человечества.

- Полагаете?

— Дело в том, что у человека есть инстинктивный, так называемый рептильный мозг, обеспечивающий ему выживание. Когда мы говорим об идейных «потомках обезьяны Дарвина», правящих миром под воздействием животного начала, это же оно и есть. Только кто-то это управляющее животное обозначил не как «обезьяну», а как «рептилоида», намекая именно на рептилоидную часть в нашем мозгу! Возможно, этот кто-то хотел, чтобы мы осознали: в реальности нами и мировыми процессами управляет рептильный человеческий мозг.

- Конспирологическая теория как интеллектуальный намёк — это довольно-таки необычный подход. Кстати, Дэвид Айк уже высказался по поводу COVID-19. По его мнению, идёт процесс подчинения «избранной касте» всего человечества. Конспирология? Как знать… Какой же сделаем в итоге вывод?

— Вывод простой. Мироправители руководствуются рептильным животным мозгом, а не неокортексом — мозгом человеческим. Поэтому неизбежно опускают человечество все ниже и ниже.

- А Украина? Что делать Украине в нынешних условиях?

— Украину сегодня больше всех других стран эти условные корпорато-рептилоиды подталкивают к катастрофе и делают это через молодое наивное поколение политиков, оказавшееся у власти.

- Гнетущая картина получается. У вас как у философа есть рецепт спасения?

Под крышей Коперника. Заметки с геопсихологических фронтов © РИА Новости, Владимир Трефилов

Только тогда, изменив своё духовное состояние, Украина из серой буферной зоны имеет шанс превратиться в светлого гармонизатора отношений Запада и Востока. Вот в этом ракурсе надо бы было отмечать дату Майдана — уже в прозревшем состоянии. Тогда и коронавирус не так был бы страшен…

В советских хороших книгах мы в детстве не раз встречали постулат: когда есть большая и светлая идея, тогда трудное и страшное видится не таким уж трудным и страшным. Сегодня, посреди материального упадка, такая большая и светлая идея есть. Украина — Киевская Русь, активировав свои здоровые корни, может стать гармонизатором и духовным объединителем Запада и Востока. Может стать объединителем религий мира вокруг новой попытки сотворчества с Творцом, когда различным конфессиям надо будет не спорить, кто ближе к Богу, а совместно и практически думать, как реально войти с ним в новое и конструктивное взаимодействие. Может стать площадкой для уникального духовного эксперимента, в котором будет заинтересовано все человечество. Но… может и не стать. Однако шанс пока еще есть.